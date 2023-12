Adepto hospitalizado após ser esfaqueado no Estádio da Luz durante jogo do Benfica

Liga pede ao Benfica e às autoridades "rápido e eficaz apuramento de responsabilidades" após esfaqueamento no Estádio da Luz

Um homem foi esfaqueado no Estádio da Luz durante o jogo entre Benfica e AVS, a contar para a fase de grupos da Taça da Liga.

Ao que a CNN Portugal apurou, os dois desentenderam-se ainda no recinto, acabando um deles por desferir um golpe com um canivete no outro.

A vítima sofreu um corte de poucos centímetros no abdómen, acabando por ser transportada para o Hospital de Santa Maria, onde está a ser tratado, encontrando-se fora de perigo.

A PSP só soube da situação mais tarde, não tendo conseguido identificar o suspeito.

As equipas de investigação da PSP vão agora recorrer às imagens de videovigilância do estádio para tentarem identificar o suspeito.