Depois das visitas em conjunto com o primeiro-ministro a obras financiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), fontes de Belém adiantam ao Expresso (acesso pago) que Marcelo não deverá participar mais nessas visitas, já que dizer em voz alta o que está mal não consta do seu guião. O próprio Presidente da República continua a demarcar-se do registo das Presidências Abertas de Mário Soares, pelo que, daqui até às europeias, procurará insistir sobretudo no poder da palavra e na ameaça de veto de diplomas.

Os atrasos na execução das verbas são um alerta constante do chefe de Estado e Marcelo Rebelo de Sousa considera que o conteúdo da obra visitada nos distritos de Aveiro e Viseu “não foi grande coisa”. Uma visita que decorreu no dia indicativo para Portugal pedir o terceiro cheque do PRR – que está condicionado à entrega da reprogramação no final de abril – e em que Espanha recebeu o seu tendo assim já do seu lado 53% do envelope. Portugal ainda está em 17%.

No capítulo das empresas, o objetivo do Executivo é fechar até junho as negociações das agendas mobilizadoras. Em causa estão 53 consórcios que deverão receber um apoio de três mil milhões de euros. Neste momento estão contratualizados 2,3 mil milhões de apoios a 43 agendas, mas segundo o secretário de Estado da Economia, Pedro Cilínio, a agenda da Volkswagen já tem o processo fechado e será contratualizada muito em breve. O objetivo é entrar no segundo semestre de 2023 com tudo assinado, tirando a da Galp, na cadeia de valor de baterias, que está dependente do aval de Bruxelas.

Pedro Cilínio tinha como meta atingir 200 milhões de euros em adiantamentos às empresas até ao final de março, mas ficou nos 188 milhões. A nova meta é atingir 230 milhões em meados de abril. “Com muita pena minha, ficámos ligeiramente aquém do objetivo. Mas já temos aqui mais cinco agendas em processo final de validação, para podermos pagar mais 42 milhões entre esta semana e a próxima”, disse ao Expresso.