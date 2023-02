Os objetos não identificados abatidos no Alasca e no Canadá, este fim de semana, não são idênticos ao balão de espionagem chinês, destruído pela força aérea norte-americana ao largo da costa da Carolina do Sul, afirmou um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, este domingo.

O representante acrescentou ainda que a dimensão do objeto é muito mais reduzida do que o balão que a Defesa americana acredita que pertencer à República Popular da China.

"Estes objetos não se assemelhavam muito e eram muito menores que o balão da República Popular da China e não os iremos caracterizar definitivamente até que possamos recuperar os destroços", disse o porta-voz, que acrescentou que o trabalho de recuperação dos destroços está a decorrer.

Os esclarecimentos acontecerem momentos depois de o líder democrata do Senado, Chuck Schumer, ter sugerido que os objetos em causa seriam balões.

Horas antes, o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, confirmou ter dado a ordem de enviar equipas para encontrar e investigar os estroços do misterioso objeto voador não identificado que foi abatido por um caça norte-americano, perto de Yukon.

"Equipas de resgate estão no local, a tentar encontrar e analisar o objeto", disse Trudeau aos jornalistas, momentos antes de partir para um evento de angariação de fundos.

No passado sábado, o líder canadiano deu a ordem para a força aérea abater um objeto voador que sobrevoava o país a grande altitude, apenas um dia depois de os Estados Unidos da América terem feito uma ação semelhante no território do estado do Alasca, na sexta-feira.

O objeto voador não identificado abatido pelo Canadá é o terceiro a violar o espaço aéreo da América do Norte nas últimas duas semanas.

Numa segunda mensagem, citada pela agência de notícias Associated Press, Trudeau acrescentou: "Falei com o Presidente [dos Estados Unidos] Biden esta tarde. As forças armadas canadianas vão agora recolher e analisar os destroços do objeto. Obrigado ao NORAD por vigiar a América do Norte".

Recorde-se que esta informação surge pouco depois da polémica que envolveu um alegado balão espião chinês passou quase uma semana a sobrevoar o espaço aéreo norte-americano e canadiano antes ser abatido por aviões norte-americanos, na semana passada.

A própria República Popular da China alegou ter detetado um objeto voador não identificado perto da costa, junto à província de Shandong, no leste do país. O objeto terá sido localizado nas águas do mar Amarelo, perto da costa da cidade de Rizhao, de acordo com um comunicado das autoridades marítimas provinciais.

No comunicado, acrescenta-se que o Exército chinês se prepara para abater o objeto, pelo que as autoridades pedem aos pescadores da região que adotem as medidas de proteção necessárias.