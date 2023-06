Ted Kaczynski, conhecido como "Unabomber", encontrado morto na cela da prisão

Ted Kaczynski, um terrorista norte-americano conhecido como Unabomber, foi este sábado encontrado sem vida no interior da sua cela, avança a agência Reuters. Tinha 81 anos.

Kaczynski, que esteve detido numa prisão de segurança máxima no Estado do Colorado, tinha sido transferido para uma instituição médica, na Carolina do Norte, em 2021, devido a complicações de saúde.

Conhecido como "Unabomber", foi condenado por matar três pessoas e ferir outras 23 com 16 bombas caseiras, ao longo de mais de duas décadas. Acabou detido em 1996, após a sua cunhada ter reconhecido a sua caligrafia de Kaczynski.

Entre 1978 e 1995, enviou dezenas de bombas caseiras através do correio contra pessoas envolvidas no desenvolvimento da tecnologia moderna.

Antes de ser apanhado, o "Unabomber" exigiu à imprensa que publicasse um manifesto de 35 mil palavras intitulado "Sociedade Industrial e o Seu Futuro", onde explicava as suas motivações, caso contrário, continuaria a fazer vítimas. Nesse documento, Kaczynski critica o rumo da civilização moderna e o seu afastamento da vida na natureza, após a revolução industrial.