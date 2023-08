Dois marinheiros norte-americanos detidos após entregarem "informações militares sensíveis" à China - incluindo manuais de submarinos

Rússia deteve correspondente do Wall Street Journal por suspeitas de espionagem. Kremlin diz que Gershkovich foi "apanhado em flagrante delito", jornal "nega veementemente" as alegações

Chefe da espionagem russa confirma telefonema com diretor da CIA em que discutiram "o que fazer com a Ucrânia"

Dois marinheiros da Marinha dos Estados Unidos foram detidos por suspeita de entregarem informações militares sensíveis à China, avança a agência Reuters, que cita fontes oficiais americanas.

Segundo Matt Olsen, assistente do procurador-geral, devido às ações dos dois marinheiros, que se encontram no ativo, diversas "informações militares sensíveis acabaram nas mãos" das forças armadas da República Popular da China.

Durante a conferência de imprensa, em San Diego, o assistente do procurador-geral afirmou que os dois marinheiros entregaram várias fotografias das instalações militares americanas e venderam "dezenas" de documentos técnicos, incluindo manuais de submarinos americanos.

Não é claro que os dois casos estejam ligados.

Este incidente acontece numa altura em que as relações entre os Estados Unidos e a China estão particularmente tensas, devido à disputa do estatuto de independência de Taiwan, que o governo comunista reconhece como parte integral do seu território, bem como questões de segurança nacional e de natureza comercial.

Os Estados Unidos acusam reiteradamente a China de levar a cabo ações de espionagem e de estar por detrás da autoria de vários ciberataques. Acusações que Pequim rejeitou sempre.

Este não é o primeiro caso caso de alegada partilha de informações militares com rivais norte-americanos. Recorde-se que, no início do ano, o lusodescendente Jack Teixeira divulgou dezenas de documentos classificados como confidenciais nas redes sociais sobre a guerra na Ucrânia. O jovem era membro da Guarda Nacional Aérea do Massachusetts.

Os ficheiros detalhavam a avaliação norte-americana da guerra na Ucrânia e dados sobre o estatuto das forças russas, bem como material sensível sobre Canadá, China, Israel e Coreia do Sul.