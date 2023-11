Explosão de veículo na fronteira entre Estados Unidos e Canadá faz dois mortos

A explosão de um veículo numa das travessias entre Estados Unidos e Canadá fez dois mortos esta quarta-feira, avança a CNN Internacional.

O incidente ocorreu na Rainbow Bridge, na localidade de Niagara Falls, no estado de Nova Iorque, cerca das 12:00 locais, 17:00 em Portugal Continental.

O departamento do FBI da cidade de Buffalo garantiu, numa publicação na rede social X, já estar a investigar o caso “em conjunto com os parceiros locais, estaduais e federais”.

"Como esta situação é muito fluida, é tudo o que podemos dizer neste momento", pode ler-se na nota.

