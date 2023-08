"Falso alarme". Polícia garante que está tudo bem no Senado dos EUA após suspeitas de tiroteio

O edifício do Senado foi evacuado na tarde desta quarta-feira, depois de relatos de que existe um atirador dentro do Congresso dos Estados Unidos, em Washington D. C.. Poucos minutos depois o porta-voz do Departamento da Polícia Metropolitana disse que tudo não passou de um equívoco.

"Tudo apontava para um atirador ativo. Parece ser um falso alarme. Não existem ferimentos ou qualquer atirador localizado", dise Hugh Carew.

A informação foi inicialmente avançada pela Fox News, mas entretanto a polícia do Capitólio confirmou que estava a realizar buscas dentro e em torno daquele edifício. As autoridades pediram que toda a gente evitasse a área em questão enquanto a situação estivesse em investigação.

