A secretária do Tesouro dos Estados Unidos alertou esta segunda-feira que o país poderá não ter dinheiro para pagar as suas dívidas a partir do dia 1 de junho. Janet Yellen coloca, assim, pressão sobre o Congresso, que ainda não subiu o limite da dívida norte-americana.

Pressão que também atinge o presidente, Joe Biden, que terá de negociar com os republicanos a subida do teto da dívida para evitar que o país entre em incumprimento.

Um aviso que renova a urgência de os dois partidos do Congresso chegarem a um acordo, sabendo-se que a ausência do mesmo poderia abalar os mercados, já fragilizados pelas recentes falências de bancos.

“Tendo em conta as projeções, é imperativo que o Congresso atue o mais cedo possível para aumentar ou suspender o limite da dívida numa forma que permita uma certeza a longo prazo para o governo poder continuar a fazer os seus pagamentos”, alertou Janet Yellen.

Os republicanos até aceitaram a subida da dívida, mas em troca pediram mais na despesa pública. Os democratas aceitaram, mas Joe Biden fez a lei voltar para trás, criando o impasse que agora paira em Washington.

Joe Biden defendeu a decisão ao dizer que a medida pretendida pelos republicanos iria afetar milhões de famílias, ao mesmo tempo que beneficiaria várias empresas, incluindo as do setor do petróleo.

Espera-se agora um encontro entre o presidente e o presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Kevin McCarthy. Daí poderá sair a esperada solução que volte a fazer funcionar as contas públicas norte-americanas, que estão a um mês de serem congeladas.

Um encontro que poderá acontecer a 9 de maio, segundo o The Washington Post, que avança que Joe Biden terá convidado quatro congressistas para uma reunião na Casa Branca. Um deles, como confirmado pelo próprio presidente à Punchbowl News, será Kevin McCarthy.

Os Estados Unidos atingiram o limite de 31,4 biliões de dólares (quase 30 biliões de euros) em janeiro, forçando o Departamento do Tesouro a encontrar formas alternativas para garantir que o Estado continuaria a cumprir com as suas obrigações.