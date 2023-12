"Não podemos deixar que ganhe". Biden admite só se candidatar por causa de Trump

O presidente dos Estados Unidos admitiu que só se candidatará a um segundo mandato na Casa Branca por causa de Donald Trump. Joe Biden, que celebrou o 81º aniversário no passado mês de novembro, admitiu esta terça-feira, numa angariação de fundos em Massachusetts, que não avançaria para uma corrida às presidenciais em 2024 se o seu antecessor não estivesse a preparar uma candidatura apoiada pelos republicanos, nas próximas eleições.

“Se Trump não se candidatasse, não sei se me candidataria. Não podemos deixar que ganhe, pelo bem do nosso país“, cita a Bloomberg as declarações do atual inquilino da Casa Branca.

Numa sondagem conduzida pela Ipsos, encomendada pela Reuters e divulgada a 15 de novembro, foi revelado que uma disputa eleitoral entre Joe Biden e Donald Trump seria renhida, com o republicano a ganhar 51% das intenções de voto enquanto o atual presidente conseguiu 49%.

No inquérito, os eleitores inclinados a votar em Joe Biden dizem que o fazem para impedir que Donald Trump regresse à Casa Branca. As eleições nos Estados Unidos estão agendadas para 5 de novembro de 2023, sendo o presidente empossado em janeiro de 2025.