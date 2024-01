Vitória ouvida em todo o mundo mostra que Trump é o dono do Partido Republicano

Cau-quê? Republicanos do Iowa fazem soar tiro de partida para as presidenciais nos EUA

Com 99% dos votos contados, Trump vence no Iowa com mais de 50% de apoio

A enorme vitória de Donald Trump no estado do Iowa consagra uma das mais surpreendentes reviravoltas da história política americana.

Os presidentes que perderam um mandato dificilmente realizam campanhas primárias subsequentes bem sucedidas, muito menos conseguem vitórias esmagadoras que demonstram o domínio absoluto do partido pelo qual concorrem. Trump transformou o Partido Republicano na sua imagem populista, nacionalista e niilista em 2016. Ao conquistar 50% dos votos na maior vitória da história dos caucus, colocando-o no caminho para a sua terceira nomeação consecutiva, ele mostrou que, oito anos após a sua vitória presidencial inesperada, o atual Partido Republicano é totalmente seu.

"A grande noite será em novembro, quando recuperarmos o nosso país", disse Trump na sua primeira vitória desde que chocou o mundo ao vencer as eleições de 2016. A multidão que usava o seu chapéu MAGA (Make America Great Again - Fazer a América Grande de Novo) saudou-o com cânticos de "Trump, Trump, Trump" por baixo de dois grandes ecrãs onde se lia "Trump vence no Iowa!"

Mas a recuperação do ex-presidente é mais espantosa por outra razão. Ganhou apesar de 91 acusações criminais e outros problemas legais que ameaçam a sua liberdade e a sua fortuna. Num instantâneo de uma época sem precedentes, espera-se que apareça num tribunal de Manhattan para a abertura de um julgamento por difamação.

O triunfo no Iowa ocorreu três anos e nove dias depois de ter dito a uma multidão para "lutar como o inferno" antes de saquear o Capitólio dos EUA, numa tentativa de impedir a certificação pelo Congresso da vitória do presidente Joe Biden nas eleições de 2020. O domínio de Trump na noite de segunda-feira mostra que, entre os eleitores republicanos mais empenhados, não há preço a pagar pelo pior ataque a uma eleição na história moderna. Na verdade, o facto de ter conseguido aproveitar a sua situação criminal para pintar uma narrativa de perseguição é a superpotência que renovou o seu vínculo com os eleitores de base do Partido Republicano e deixou os rivais com um enigma impossível sobre como explorar as suas responsabilidades.

A vitória no caucus também demonstra o sucesso da estratégia de negação da eleição de Trump, que convenceu milhões de eleitores do Partido Republicano da falsa crença de que foi ilegalmente expulso do poder em 2020. Para os americanos que acreditam no aviso de Biden de que Trump é o "presidente mais antidemocrático com um 'd' minúsculo da história americana", a noite de segunda-feira terá semeado o pavor absoluto.

A promessa de Trump de ganhar um segundo mandato dedicado à "retribuição" contra os seus inimigos, o facto de rotular os adversários políticos como "vermes" e os seus avisos de que os imigrantes estão a "envenenar o sangue" da América, que fazem lembrar os ditadores dos anos 30, não foram uma desqualificação no Iowa. Em vez disso, o presidente que tentou subverter a democracia para se manter no poder usou a democracia de forma muito mais eficaz do que qualquer um dos seus adversários republicanos para ganhar um apoio eleitoral dos eleitores do Partido Republicano que o querem de volta à Casa Branca.

DeSantis e Haley não conseguem emergir

Os resultados de segunda-feira colocaram grandes questões aos rivais de Trump. O governador da Florida, Ron DeSantis, ficou em segundo lugar, à frente da antiga governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley. É um resultado que não dá a DeSantis muita esperança de conseguir a nomeação, mas pode pelo menos dar-lhe uma razão para se manter na corrida.

Haley ficou em terceiro lugar, mas está mais concentrada nas primárias de New Hampshire, na próxima semana, onde os eleitores independentes, não declarados e os republicanos moderados oferecem a sua melhor hipótese de conseguir uma vitória antecipada sobre Trump. Mas o mapa eleitoral do Iowa também ilustra a tarefa difícil que ela enfrenta para criar um caminho para a nomeação do Partido Republicano. Nas áreas rurais, onde vive a maioria dos republicanos, a candidata causou pouca impressão.

E embora Haley e DeSantis tenham provado que existe um eleitorado substancial no Partido Republicano para alguém que não seja Trump, não é claro que seja suficientemente grande para o derrotar, mesmo que um deles conseguisse emergir como a única alternativa ao antigo presidente. Embora Trump tenha sido gentil com os seus adversários no discurso de vitória, haverá uma pressão crescente da sua campanha para que os concorrentes saiam de cena para que ele se possa concentrar em Biden. Kari Lake, uma firme apoiante de Trump que concorre ao Senado no Arizona depois de se recusar a reconhecer a sua derrota para o governo em 2022, disse aos jornalistas na sua festa de vitória que os outros candidatos não podiam ganhar e que estavam a realizar "projetos de vaidade".

A magnitude da vitória de Trump também torna muito mais difícil para os seus rivais reivindicarem qualquer impulso real à saída do Iowa. "Não é uma corrida pelo segundo lugar, é uma corrida pela relevância e todos estão a perder, exceto Donald Trump", disse o estratega republicano Scott Jennings. "Este Partido Republicano quer dar a Donald Trump mais uma oportunidade para provar que estão todos errados, que tudo foi uma caça às bruxas, que as eleições foram manipuladas. É óbvio que eles querem mais uma oportunidade; isso está a aparecer nas sondagens nacionais e estamos a ver isso nestes locais de caucus".

O Iowa é apenas um estado num longo processo de nomeação. Os votos expressos nos caucus representam uma pequena proporção da população do estado. Mas o domínio de Trump sobre os eleitores rurais no estado reflete a base de apoio em todo o país, fora das cidades e dos subúrbios. E as sondagens sugerem que a vitória aqui pode ser replicada na maioria dos bastiões do Partido Republicano em todo o país.

A vitória de Trump no Iowa também acentua a colisão entre as eleições de 2024 e o seu imbróglio legal. O estatuto solidificado como grande líder do Partido Republicano aumenta a possibilidade de o partido nomear um criminoso condenado para presidente - um cenário inédito - dependendo do progresso dos quatro julgamentos criminais que se aproximam este ano.

Pseudocandidato e um candidato de mudança

O domínio do antigo presidente no Iowa também cimenta a impressão de que está efetivamente a concorrer como um incumbente. Para começar, muitos republicanos não acreditam que trump perdeu em 2020 e pensam que ele é o presidente legítimo, um tema que Trump reforçou no discurso de vitória. E a aura e o domínio de Trump sobre o Partido Republicano - recentemente demonstrados no braço de ferro com os principais titulares de cargos do partido para obter apoios - tornaram difícil para os rivais enfrentá-lo numa luta justa. Essa pseudotitularidade ajudou Trump no Iowa, onde aproveitou as relações que cultivou desde que ficou em segundo lugar no caucus, no início da surpreendente ascensão ao poder em 2016.

Durante quatro anos na Casa Branca, Trump dirigiu ajuda e atenção para o estado do Hawkeye, construindo constantemente influência política. É provável que o manual funcione noutros locais, especialmente nas primárias críticas da Carolina do Sul, que se aproximam, acontecendo no próximo mês. Manu Raju, da CNN, noticiou na segunda-feira que o ex-presidente já está a pressionar um dos senadores do estado, Tim Scott, para que este lhe dê o seu apoio, uma vez que pretende encerrar a corrida à nomeação mais cedo, esmagando Haley no seu próprio território. O poder de Trump é também sustentado pelo sucesso da sua campanha em evitar qualquer supervisão significativa por parte do Comité Nacional Republicano, que nunca o obrigou a pagar um preço por faltar a debates de campanha por ele sancionados. E os apoiantes de Trump têm agora influência e poder a todos os níveis do Partido Republicano em todo o país. Muitos tomaram medidas legislativas na sequência das suas falsas alegações de fraude em 2020, que tornaram mais difícil votar e mais fácil interferir nas eleições.

No entanto, embora o facto de Trump estar efetivamente no poder seja um fator importante, o facto de estar fora do poder também lhe permite, paradoxalmente, candidatar-se como um candidato da mudança. Os papéis invertem-se a partir de 2020. Biden é quem está no poder e tem agora um historial mais recente na Casa Branca do que o de Trump para ser escrutinado. Mas mesmo quando estava na Sala Oval, Trump nunca esqueceu que o seu magnetismo entre os eleitores do Partido Republicano reside no facto de ser sempre o outsider e o disruptor. O seu comportamento desequilibrado, a quebra incessante de regras e os desafios à lei revigoraram uma marca perfeitamente adaptada aos eleitores republicanos que desprezam as "elites" na política, no governo e nos meios de comunicação social. A linguagem grosseira e as piadas politicamente incorretas sobre o falecido senador John McCain e o antigo presidente Jimmy Carter, que se encontra em cuidados paliativos, apenas reforçam a impressão de que diz o que muitos dos seus apoiantes pensam.

Num lampejo de autoconsciência, Trump explicou o seu método político quando disse ao governador do Dakota do Norte, Doug Burgum, que o apoiou após o fracasso da sua campanha para 2024: "Por vezes, é preciso controvérsia para ganhar tração". Nos últimos dias, DeSantis tem tentado posicionar Trump como o "establishment". Mas é uma estratégia inútil: mesmo quando o líder da corrida era o chefe do governo dos EUA e o retrato estava na parede de todos os escritórios e embaixadas do governo dos EUA, ele era um flagelo do establishment.

Uma vitória ouvida em todo o mundo

A vitória de Trump torna a perspetiva há muito teórica de que poderia ganhar a Casa Branca uma possibilidade muito mais direta. Salvo algum imprevisto, o domínio no Iowa mostra a extrema dificuldade que qualquer um dos restantes rivais terá em mantê-lo fora da lista republicana. E as sondagens recentes mostraram-no altamente competitivo e mesmo à frente de Biden no punhado de estados que irão decidir o destino da Casa Branca. Numa nação dividida ao meio, a eleição será renhida, aconteça o que acontecer. Pode preocupar os democratas o facto de que, embora Trump não tenha atenuado a selvajaria descontrolada das suas aparições públicas, a vitória no Iowa foi a primeira validação de uma operação política muito mais profissional do que a que utilizou nas eleições de 2016 ou 2020.

Ainda assim, a campanha de Biden, assolada pela crescente preocupação entre os democratas sobre as perspetivas de reeleição do presidente, argumentou que uma grande vitória de Trump em Iowa começaria a despertar os americanos que o rejeitaram em 2020 do perigo real de que ele poderia recapturar a Casa Branca. Embora Trump tenha sido forte mesmo nas áreas suburbanas em torno de Des Moines, isso pode não se traduzir num desempenho semelhante entre os eleitores mais moderados em áreas correspondentes em estados menos conservadores. O défice de Trump entre este grupo a nível nacional custou-lhe a eleição de 2020.

O triunfo de Trump também vai repercutir-se em todo o mundo e obrigar os aliados dos EUA a confrontarem-se com a possibilidade de o presidente mais antagónico da história moderna, que se aconchegou a ditadores e desprezou os amigos tradicionais dos Estados Unidos nas nações democráticas, poder estar de volta em breve.

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, deu o alarme na televisão France 2 na semana passada. "Se quisermos tirar lições da história, como na forma como ele geriu os quatro anos do seu mandato, é claramente uma ameaça", afirmou.

O regresso de Trump ao poder pode representar um perigo existencial para a NATO, que ajudou a manter a paz na Europa durante a Guerra Fria e até ao século XXI. A vitória de Trump também dará ao presidente russo Vladimir Putin outra razão para prolongar a sangrenta guerra na Ucrânia. Trump disse na segunda-feira que iria colocar Putin numa sala com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, um encontro que só poderia terminar em termos desfavoráveis para os ucranianos.