Navio de guerra dos Estados Unidos cruzou estreito da Formosa

Os Estados Unidos anunciaram esta quinta-feira que um navio contratorpedeiro norte-americano cruzou o estreito da Formosa, tratando-se de o primeiro movimento deste tipo desde as eleições presidenciais de 13 de janeiro em Taiwan.

O contratorpedeiro USS John Finn, da classe Arleigh Burke, navegou através de um corredor do estreito "localizado para além do mar territorial de qualquer Estado costeiro", de acordo com um comunicado da 7.ª Frota da Marinha de Guerra dos Estados Unidos.

"A passagem do John Finn pelo Estreito de Taiwan demonstra o empenho dos Estados Unidos em defender a liberdade de navegação como um princípio para todas as nações. Nenhum membro da comunidade internacional deve ser intimidado ou coagido a renunciar aos direitos e liberdades", afirmou.

O Ministério da Defesa Nacional de Taiwan também emitiu um comunicado na noite de quarta-feira notificando a presença deste contratorpedeiro no Estreito de Formosa.

"As Forças Armadas da República da China (ROC, nome oficial de Taiwan) controlaram a situação e não foi detetada qualquer anomalia no nosso ambiente", declarou o ministério do Governo de Taipé na conta oficial da rede social X.

A passagem do USS John Finn pelo Estreito de Taiwan marca o primeiro movimento de um navio de guerra norte-americano pela zona desde 13 de janeiro, data em que se realizaram na ilha eleições presidenciais em que o candidato pró-governamental, o vice-presidente William Lai (Lai Ching-te), venceu com 40% dos votos.

A presença do contratorpedeiro coincide também com a presença em Taipé dos congressistas norte-americanos Ami Bera e Mario Diaz-Balart, líderes da bancada de Taiwan na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos.

A questão de Taiwan é motivo de tensões políticas e diplomáticas entre a República Popular da China e os Estados Unidos, principalmente porque Washington é o principal fornecedor de armas de Taiwan e seria aliado militar de Taipé no caso de um conflito militar.

Pequim considera Taiwan uma província rebelde desde que os nacionalistas do Kuomintang se refugiaram na ilha em 1949, depois de terem perdido a guerra civil contra as forças comunista.