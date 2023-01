A polícia de São Francisco, nos Estados Unidos, deteve o dono de uma galeria de arte, Shannon Collier Gwin, depois de este ter sido visto de mangueira na mão a tentar afastar uma pessoa sem-abrigo que decidiu acampar em frente à porta da sua loja, na semana passada.

Gwin foi filmado e o vídeo acabou por ser partilhado no TikTok. O clipe já conta com milhares de visualizações e provocou uma crescente onda de indignação, sendo descrito por vários internautas como um abuso “cruel e insensível”.

Na quarta-feira, as autoridades norte-americanas emitiram um mandado para a detenção de Collier Gwin por “alegada pulverização intencional e ilegal de água sobre e ao redor” de uma pessoa sem-abrigo, como explicou a procuradora Brooke Jenkins no Twitter.

Following @SFPD's investigation & reviewing all the evidence provided, my office has issued an arrest warrant for Collier Gwin. Gwin is charged w/ misdemeanor battery for the alleged intentional & unlawful spraying of water on & around a woman experiencing homelessness on 1/9/22.