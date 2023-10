Susan tinha uma casa e foi de férias. Quando regressou, a casa já não existia

Susan Hodgson era a proprietária de uma casa em Atlanta, nos Estados Unidos, até que foi de férias, em setembro, e uma empresa demoliu a habitação por engano.

O caso insólito foi contado à Associated Press pela própria proprietária. Susan explica que foi "um choque" quando regressou a Atlanta e encontrou uma pilha de escombros no lugar onde costumava estar uma casa.

"Estou furiosa. Tento manter um pensamento positivo: será tudo uma partida ou algo assim? Estou simplesmente em choque", diz Susan Hodgson.

A norte-americana lembra que tudo começou quando estava de férias e uma vizinha lhe ligou a perguntar se tinha contratado alguém para demolir a casa: "Respondi que não e ela disse: 'Bem, está alguém aqui que acabou de demolir a casa inteira, destruiu tudo'", conta Hodgson.

Susan Hodgson esclarece que "a casa estava fechada com tábuas há cerca de 15 anos" por opção, mas "os impostos estão pagos e estava tudo em dia, como a relva que era regularmente cortada e o quintal limpo".

A mulher pediu a um familiar que fosse averiguar o que se estava realmente a passar. Depois de pedir aos trabalhadores para ver a licença para a demolição, percebeu que obra havia sido realizada na morada errada.

A mulher acabou por apresentar queixa na polícia e contactou um advogado, mas até ao momento ainda não recebeu qualquer tipo de compensação.

"Ainda estamos em processo de saber o que vamos fazer. Continuamos a pressionar em direções diferentes para ver se algo acontece."

Susan Hodgson também ainda não recebeu qualquer telefonema da empresa You Call It We Haul It, responsável pelo sucedido.

"Como é que as pessoas chegam à propriedade de alguém, mandam-na abaixo e simplesmente vão embora? Como pode alguém pensar que isto é admissível? Só quero que venham resolver o problema que provocaram. É difícil acreditar que alguém pense que tem o direito de demolir algo, ir embora e não regressar para dizer que foi um acidente, pedir desculpa e questionar como pode resolver o sucedido? Eles não me deram nada”, lamenta Susan Hodgson.