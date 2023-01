Um homem do Indiana, nos Estados Unidos, acabou detido depois de o filho de quatro anos ter sido filmado a brincar e passear com uma pistola carregada pelo hall de entrada de um complexo residencial. O menor apontou a pistola 9 mm para várias portas dos apartamentos e aparenta ter tentado apertar o gatilho, embora não tenha existido qualquer disparo.

"Não se pode ver este vídeo sem se ficar chocado e perturbado”

As imagens foram captadas pelas câmaras de vigilância das campainhas de alguns vizinhos e mostram a criança, vestida apenas com uma fralda, a empunhar a arma na entrada de um prédio. De acordo com a WTHR, afiliada da CNN, o relatório da polícia norte-americana indica que a arma tinha 15 balas no carregador, mas nenhuma na câmara do cano. O vídeo do incidente acabou ainda por ser transmitido em direto num canal de televisão no On Patrol: Live” (Em Patrulha: Direto, em português), um programa que acompanha a atividade policial de um conjunto de esquadras, no passado sábado.

O caso ocorreu num complexo residencial em Beech Grove, nos arredores de Indianápolis, onde o pai do menor, Shane Osborne, com 45 anos, acabou também por ser detido. De acordo com o programa, os agentes responderam a uma chamada de emergência de um vizinho que disse que tinha acabado de ver uma criança do outro lado da sua porta de casa com uma arma apontada para si. Após primeira revista à habitação, a arma não foi encontrada. Foi então que as autoridades começaram a receber as imagens de videovigilância e regressaram ao apartamento.

“Pew! Pew!”

O pai do menor disse que nunca tinha havido qualquer arma naquela habitação, acrescentando: “Se alguém trouxe uma arma para esta casa, foi o meu primo”. No final, foi a criança que acabou por desvendar o local onde estava a pistola. O menor deslocou-se até à sala de estar, apontou para o móvel que sustentava a televisão e exclamou: “Pew! Pew!”

Não é claro que a arma seja a mesma que é vista nas imagens de segurança do vizinho, mas um dos agentes no local diz que se trata de uma “Smith & Wesson SD9mm”.

Posteriormente, pode ver-se o homem a ser escoltado para fora do apartamento, já algemado. De acordo com a polícia, há indícios que justifiquem a detenção, porque, de acordo com a lei dos Estados Unidos, “a negligência infantil é crime”.

“Sendo alguém pai ou não, não se pode ver este vídeo sem se ficar chocado e perturbado”, disse o chefe da Polícia de Beech Grove, Robert Mercuri.

O caso aconteceu apenas algumas semanas depois de um aluno do ensino básico ter baleado uma professora numa escola da Virgínia com uma pistola 9 mm.