O jornal americano The New York Times avança que o líder do grupo "Thug Shaker Central", um pequeno chat na rede social Discord onde foram publicados documentos confidenciais dos serviços de informação dos Estados Unidos, é membro da unidade de intelligence da Guarda Nacional Aérea do estado do Massachussets.

Segundo entrevistas e documentos analisados pelo jornal americano, Jack Teixeira (na foto), de 21 anos, era o responsável pela supervisão do grupo, onde cerca de 20 a 30 jovens partilhavam memes racistas e a sua paixão por armas e videojogos.

Dois oficiais americanos confirmaram que os investigadores do caso da fuga de informação querem falar com Teixeira, mas o jovem de 21 anos ainda não foi identificado como suspeito.

De acordo com membros do grupo entrevistados pelo The New York Times, o membro do grupo que publicou os documentos, denominado de "O.G.", é "mais velho" que os restantes membros do chat e tem acesso aos documentos confidenciais, que vem partilhando há meses "através do seu emprego".

Os membros do grupo dizem também que a partilha dos documentos era de natureza "puramente informativa" e que não deveriam ter saído "do seu pequeno canto da internet".

"Este tipo [que partilhou os documentos] é cristão, antiguerra, só queria informar alguns dos seus amigos sobre o que se está a passar. Temos algumas pessoas no nosso grupo que estão na Ucrânia. Gostamos de jogos de combate, gostamos de jogos de guerra", diz um dos participantes do chat, de apenas 17 anos de idade.

O FBI recusou comentar sobre o caso. À hora da publicação deste artigo, a informação avançada pelo New York Times ainda não tinha sido confirmada por outras fontes.

Pouco depois da publicação do artigo do diário nova-iorquino, uma fonte próxima da investigação à fuga de informação disse à agência Reuters que um membro da Guarda Nacional Aérea do estado do Massachussets vai ser detido esta quinta-feira por suspeitas de divulgação de documentos confidenciais.

A identidade do suspeito não foi revelada.