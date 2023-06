Pelo menos três mortos e cinco feridos em tiroteios em Kansas City

Tiroteio faz três mortos e três feridos no nordeste dos Estados Unidos

Pelo menos três pessoas morreram e cinco terão ficado feridas na madrugada de domingo, em Kansas City, no estado norte-americano do Missouri, informou a polícia estadual, que está a investigar dois tiroteios.

A polícia foi chamada já depois das 04:30 da manhã (10:30 em Lisboa) a um cruzamento da cidade, encontrando três mortos - dois homens e uma mulher - num parque de estacionamento e na rua, de acordo com um comunicado do departamento da polícia.

Pelo menos cinco pessoas, com ferimentos que não representam risco de vida, chegaram a vários hospitais em veículos particulares ou ambulâncias, informou ainda o departamento.

"As informações preliminares indicam que havia uma grande concentração de pessoas num parque de estacionamento no cruzamento quando as vítimas foram baleadas", continuou.

A investigação indica que a concentração ocorreu no exterior de uma oficina mecânica conhecida por acolher encontros informais fora de horas, embora não exista um clube, um bar ou um restaurante licenciado nesse local, disse à agência de notícias Associated Press o porta-voz da polícia, Jake Becchina, num email.

Becchina referiu ainda que para já não foram feitas detenções.

O responsável acrescentou que a polícia também respondeu a um tiroteio nas proximidades daquele local, por volta das 03:00 da manhã (09:00 em Lisboa), em que pelo menos uma pessoa sofreu ferimentos graves.