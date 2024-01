Lloyd Austin já não está nos cuidados intensivos. Biden não tenciona demiti-lo, apesar de só ter sido informado da hospitalização dias depois

O secretário de Estado da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, já não está nos cuidados intensivos, revelou o porta-voz do Pentágono, John Kirby, esta segunda-feira.

Citado pela Reuters, o porta-voz revelou, no entanto, que Austin ainda se encontra no Walter Reed National Military Medical Center, em Washington D.C., onde foi internado no dia 1 de janeiro.

John Kirby informou também que o presidente Joe Biden mantém total confiança no seu secretário de Estado, refutando rumores de uma possível substituição.

"O presidente Biden não tem planos para outra coisa que não seja a permanência do secretário Austin no cargo. O principal objetivo do presidente é a sua saúde e recuperação, e está ansioso por tê-lo de volta ao Pentágono o mais rapidamente possível", disse o responsável.

A polémica em torno do internamento de Austin surgiu após a revelação de que Biden, bem como a vice-secretária de Estado Kathleen Hicks, só foram informados da hospitalização do governante no dia 4 de janeiro, três dias depois de ter acontecido.

Ainda não se sabe ao certo o ou os motivos pelos quais Austin foi internado.

No domingo, outro porta-voz do Pentágono, Patrick Ryder, informou que Lloyd Austin foi sujeito a um “procedimento médico” no dia 22 de dezembro do ano passado, tendo voltado a casa no dia seguinte. No entanto, segundo o Washington Post, Austin acabou por ser internado cerca de uma semana depois, no primeiro dia deste ano, devido a “dores intensas”.