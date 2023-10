"Supernevoeiro" causa acidente mortal com mais de 150 carros nos EUA

Pelo menos sete pessoas morreram, esta segunda-feira, num acidente que envolveu mais de 150 viaturas no Estado norte-americano do Luisiana.

Mais de 25 pessoas foram transportadas para o hospital e há feridos em estado crítico, segundo o comunicado da Polícia do Estado da Luisiana, a que a CNN Internacional teve acesso.

O acidente ocorreu depois de terem sido emitidos alertas meteorológicos para um “supernevoeiro” na região, a oeste de Nova Orleães. Este “supernevoeiro” é uma neblina espessa que se desenvolve em condições climatéricas húmidas e com grandes concentrações de fumos, podendo fazer com que a visibilidade seja reduzida para menos de três metros, como explica o Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos.

Dense fog & smoke have combined to form what is known as Superfog (yes, it is the technical name) & this is still heavily impacting I-55 between Ponchatoula & LaPlace. The interstate was still closed according to @La_DOTD due to multiple accidents. Fog is slowly improving. pic.twitter.com/xwovJBbuco