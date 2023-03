Acabou em tragédia uma viagem de quatro norte-americanos que foram até ao México para fazerem cirurgias estéticas. Desaparecidos desde sexta-feira depois de terem sido raptados, dois dos amigos foram encontrados mortos esta terça-feira, sendo que os outros dois já estão nos Estados Unidos depois de terem sido transportadas numa caravana composta por ambulâncias e vários veículos militares do México.

O grupo, composto por uma mulher e três homens, tinha combinado ir à cidade de Matamoros para que a mulher realizasse uma cirurgia estética à barriga. Acabaram por não o fazer, uma vez que foram apanhados numa troca de tiros, sendo posteriormente raptados por um cartel que estava envolvido nos disparos - a situação foi filmada. Entretanto as vítimas mortais foram identificados como sendo Shaeed Woodard e Zindell Brown. Entre os resgatados está Latavia Washington, a mulher que ia fazer a operação, e que saiu ilesa. Eric William tem ferimentos graves numa perna.

As autoridades norte-americanas estão a tentar repatriar o mais rapidamente possível os corpos das duas vítimas mortais, de acordo com as informações dadas pelo Departamento de Estado.

Imagens recolhidas durante e após o caso mostram a carrinha onde os norte-americanos seguiam ao lado de um outro veículo, apresentando pelo menos um buraco de bala na janela do condutor. Uma testemunha contou à agência Associated Press que os dois carros tinham colidido, sendo que logo depois chegaram vários homens equipados com coletes táticos e armas de assalto.

O grupo levou depois os quatro norte-americanos para dentro de uma carrinha, na qual seguiu para localização até agora desconhecida. Refere a CNN, citando um amigo do grupo, que acabaram por se perder no caminho para o consultório onde se ia realizar a cirurgia. "Foram colocados num veículo e retirados do local por homens armados."

As duas vítimas que sobreviveram foram levadas para um hospital do estado do Texas, sendo que uma delas tem ferimentos graves, de acordo com a CNN. Já os dois corpos vão ser examinados pelas autoridades mexicanas antes de serem entregues ao governo dos Estados Unidos.

Para já sabe-se que uma pessoa foi detida em relação com o caso, sendo que as autoridades dos Estados Unidos acreditam que o cartel que raptou os quatro norte-americanos os poderá ter confundido com traficantes de droga do Haiti.