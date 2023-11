EUA: tiroteio em hospital no New Hampshire faz "várias vítimas". Atirador morreu e situação foi "contida"

Um tiroteio no New Hampshire State Hospital, na cidade de Concord, fez “várias vítimas”, de acordo com a polícia daquele estado norte-americano.

“A polícia está a investigar um tiroteio no New Hampshire State Hospital, em Concord. Há várias vítimas. Serão divulgadas atualizações adicionais quando disponíveis”, pode ler-se na publicação colocada na rede social X.

Troopers are currently investigating a shooting at New Hampshire State Hospital in Concord. There are multiple victims.



Additional updates will be released when available. pic.twitter.com/PSsZNrDZWb — New Hampshire State Police (@NH_StatePolice) November 17, 2023

Segundo a Autoridade de Segurança Interna e Gestão de Emergências do New Hampshire, também no X, o atirador morreu e a situação foi “contida”.

The situation at New Hampshire Hospital has been contained. The scene remains active. The suspect is deceased. pic.twitter.com/fYGDgLxcOG — NH Homeland Security and Emergency Management (@NH_HSEM) November 17, 2023

Até ao momento, não se sabe o estado das vítimas nem a identidade do atirador.

O New Hampshire State Hospital é uma instituição psiquiátrica que lida com os casos mais graves de perturbações psicológicas dos habitantes daquele estado. Atualmente, dispõe de 185 camas.