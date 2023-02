Chamam-se AIM-9X Sidewinder e têm estado nas bocas do mundo nos últimos tempos. Estes mísseis foram usados para abater não só o balão-espião chinês que sobrevoou o continente norte-americano, como também os objetos não identificados abatidos no Alasca, Michigan e Canadá.

Desenvolvidos pela Raytheon, uma das líderes mundiais na produção de armamento, os AIM-9X Sidewinder foram usados para abater estes quatro objetos pois minimizam o risco para piloto e aeronave, ao permitir um disparo a uma distância mais considerável do alvo.

"Para usar um canhão, a aeronave teria de ir muito mais perto do alvo e houve relatos de interferência nos sensores”, disse Iain Boyd, Diretor do Centro de Segurança Nacional da Universidade do Colorado, à Bloomberg.

Apesar de não terem sido concebidos para abater balões, diz a publicação, estes mísseis também reduzem os danos no alvo atingido, para que seja possível recuperar o máximo de destroços.

Cada unidade pesa 84 quilos e custa 439 mil dólares, cerca de 408 mil euros, para além dos custos associados, como peças e treinos.

Os AIM-9X Sidewinder são mísseis infravermelhos, supersónicos e de curto alcance. A tecnologia de infravermelhos, explica a Bloomberg, é particularmente importante, pois permite abater alvos a qualquer altura do dia. Descritos como versáteis, podem facilmente ser equipados nos caças F-16 e F-22

Atualmente, de acordo com a Raytheon, 31 países, para além dos Estados Unidos, compraram unidades deste míssil, incluindo a Coreia do Sul, a Indonésia e os Emirados Árabes Unidos. Não é conhecida a quantidade deste mísseis ao serviço dos Estados Unidos, mas sabe-se que a Força Aérea americana recebeu pelo menos 10 mil mísseis deste tipo até 2021.