Executados dois reclusos por homicídio nos Estados Unidos

Dois reclusos norte-americanos foram executados na quinta-feira nos estados do Alabama e do Texas, ambos condenados por homicídio.

A execução no Texas foi a segunda realizada no mesmo dia nos Estados Unidos, depois de o Alabama ter executado minutos antes um condenado por assassínio em 1993.

A última vez que dois presos foram executados num só dia foi exatamente há um ano, em 16 de novembro de 2022.

David Santiago Rentería, de 53 anos, foi condenado à morte pelo homicídio, em novembro de 2001, de uma menina de 5 anos. Foi declarado morto às 19:11 (01:11 de hoje em Lisboa), depois de receber uma injeção letal na prisão de Huntsville, perto de Houston, disse o Departamento de Justiça Criminal do Texas.

No Alabama, Casey McWhorter, de 49 anos, foi executado pelo homicídio, em 1993, do pai de um amigo, tendo sido declarado morto às 18:47 (00:47 de hoje) depois de receber uma injeção letal na prisão de Atmore, disse o Departamento Correcional do Alabama.

Em 18 de novembro de 2001, Rentería raptou Alexandra Flores, de 5 anos, na cidade fronteiriça mexicana de El Paso.

As câmaras de segurança mostraram o homem a levar a menina. Na manhã seguinte, o corpo foi encontrado, nu e queimado, num beco a cerca de 25 quilómetros do local do rapto. A autópsia mostrou que Alexandra Flores tinha sido estrangulada até à morte.

Em 18 de fevereiro de 1993, quando tinha 18 anos, McWorther e os amigos Daniel Miner, de 16 anos, e Edward Lee Williams Jr., de 15 anos, prepararam o assalto e o homicídio do pai de Miner, Edward Lee Williams, na altura com 33 anos.

McWorther foi o único dos três réus condenado à morte, por ser maior de idade na altura do crime. Miner e Williams Jr. foram condenados a prisão perpétua, continuando na prisão, de acordo com o Departamento de Correções do Alabama.

A execução de McWorther foi a segunda do ano no Alabama e a de Rentería a oitava do ano no Texas. Até agora e em todo o país, a pena capital já foi aplicada 23 vezes.

Desde que o Supremo Tribunal reintroduziu a pena de morte em 1976, foram executadas 1.581 pessoas nos Estados Unidos, 72 das quais no Alabama e 586 no Texas.