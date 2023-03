Pelo menos três crianças e três adultos foram mortos durante um tiroteio ocorrido esta segunda-feira numa escola particular de Nashville, no estado norte-americano do Tennessee, segundo um porta-voz de um hospital local citado pelos ‘media’ norte-americanos.

O crime foi cometido por uma adolescente, que foi controlada pelas autoridades e morta na sequência da ação da polícia, informou o Departamento de Polícia de Nashville através da rede social Twitter.

"Sabemos que três estudantes e três adultos foram mortos na escola. Estamos a trabalhar para identificar as vítimas, incluindo a atiradora, num total de sete mortos", afirmou Don Aaron, da polícia de Nashville.

O responsável explicou que a jovem "aparente estar na adolescência", tendo sido encontrada num momento em que "estava a disparar". Ainda segundo a polícia a suspeita estava armada com pelo menos duas armas de assalto e uma pistola.

An active shooter event has taken place at Covenant School, Covenant Presbyterian Church, on Burton Hills Dr. The shooter was engaged by MNPD and is dead. Student reunification with parents is at Woodmont Baptist Church, 2100 Woodmont Blvd. pic.twitter.com/vO8p9cj3vx