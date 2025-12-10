Estafeta ferido durante assalto com recurso a arma de fogo em Sintra

Um estafeta da Glovo foi assaltado na noite desta quarta-feira em Sintra por suspeitos que o ameaçaram com uma arma de fogo.

O crime ocorreu por volta das 21:00 quando os assaltantes abordaram o estafeta e, sob ameaça, roubaram-lhe a carteira, documentos, dinheiro e ainda o motociclo com que efetuava entregas.

A vítima sofreu ferimentos e foi transportada para o Hospital de São Francisco Xavier (HSFX).

A GNR deu conhecimento do caso à Polícia Judiciária que deverá agora assumir a investigação procurando identificar e localizar os autores do assalto.