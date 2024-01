Um fotógrafo treinou dois ratos a tirarem selfies. Eles desataram a fazê-lo

Quando dois ratos começaram a tirar fotografias a si próprios com uma câmara ligada na sua gaiola, o artista Augustin Lignier disse que se sentiu "super poderoso".

Como parte dos seus estudos de pós-graduação em 2021, Lignier comprou dois ratos numa loja de animais em França, onde vive, e construiu-lhes uma gaiola elaborada, disse à CNN. Utilizando um mecanismo que dava açúcar aos roedores sempre que estes premiam um botão, treinou-os para tirarem fotografias a si próprios - e, no processo, produziu um comentário sobre as noções de prazer, recompensa e os comportamentos viciantes induzidos pelas redes sociais.

Espelhando intencionalmente fotografias e vídeos engraçados de animais que se encontram nas redes sociais, os auto-retratos dos ratos são "uma boa forma de atrair o olhar", disse Lignier, acrescentando que oferecem uma forma "lúdica" de explorar temas como a redução da capacidade de atenção e o impacto dos algoritmos das redes sociais.

Os ratos foram treinados a premir um botão que accionava uma câmara ligada à sua gaiola. ECAL/Augustin Lignier

"Quando se tem um tal poder, (mesmo) quando se trata apenas de dois pequenos ratos (e não) de milhares de milhões de pessoas, sente-se que se pode manipular tudo", acrescentou. "E esta é uma sensação muito estranha".

Lignier baseou o design da sua gaiola na "Caixa de Skinner", um dispositivo inventado pelo psicólogo americano B.F. Skinner para estudar o comportamento animal. O artista disse que se inspirou em experiências científicas, desenvolvidas por Skinner durante a década de 1950, que treinavam os animais para realizarem tarefas complexas.

Lignier construiu esta gaiola-estúdio fotográfico para os dois ratos. ECAL/Augustin Lignier

Quando os dois ratos - a que Lignier deu o nome de Augustin e Arthur, em homenagem a si próprio e ao seu irmão - começaram a explorar o seu novo ambiente, tocavam aleatoriamente no botão que lhes dava açúcar, disse Lignier. Depois, ao longo de cerca de uma semana, começaram a compreender o efeito positivo de premir o botão, associando-o ao açúcar que lhes era dado.

Assim que compreenderam este efeito, Lignier transferiu-os para uma gaiola normal - com a intenção de fazer com que os animais se esquecessem do açúcar - antes de os voltar a colocar na gaiola original. Mas, desta vez, o botão não libertava açúcar sempre que era premido.

Em vez disso, a libertação de açúcar era aleatória, mas como o cérebro do rato "associa o prazer ao açúcar e o açúcar ao botão... eles tocam-lhe", disse Lignier, acrescentando que os ratos por vezes carregavam no botão para obter açúcar mais do que uma vez por minuto.

Os ratos foram viver com a mãe de Lignier. ECAL/Augustin Lignier

As suas brincadeiras deram origem a uma série de selfies, algumas das quais pareciam ter sido tiradas contra um fundo branco e limpo. Outras tinham um estilo mais "headshot" - uma técnica utilizada para mostrar rostos em grande plano.

A oferta de recompensas aleatórias em troca de selfies reflecte as tácticas utilizadas pelas empresas de redes sociais e aplicações de encontros para manter os utilizadores sempre presentes, disse Lignier.

"Cada vez que eles (os ratos) apertam o botão, eles têm dopamina em seu cérebro e, em seguida, ele regista o momento exato em que eles estavam a apertar o botão", disse Lignier. "Fiquei fascinado com isto".

Depois de passarem alguns dias a tirar selfies, os ratos de estimação foram viver com a mãe de Lignier em Arles, no sul de França, até morrerem e serem enterrados no seu jardim das traseiras.