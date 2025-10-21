Trânsito cortado 70 dias em nó da A28 na Póvoa de Varzim

O trânsito está cortado a partir desta terça-feira, e por 70 dias, no ramo C do nó da Autoestrada 28 da Póvoa de Varzim, no sentido norte-sul, devido a obras de reabilitação da passagem agrícola, anunciou a autarquia.
De acordo com a Câmara do distrito do Porto, o corte de trânsito naquele nó, direção Viana do Castelo/Póvoa, deve-se à empreitada que a Infraestruturas de Portugal (IP) irá realizar no início da Avenida do Mar.
O município alerta para possíveis constrangimentos de trânsito à saída da A28 para a Póvoa de Varzim devido ao corte.