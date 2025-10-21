Trânsito cortado 70 dias em nó da A28 na Póvoa de Varzim - TVI

Trânsito cortado 70 dias em nó da A28 na Póvoa de Varzim

  • Agência Lusa
  • Há 1h e 48min
Trânsito

Município alerta para possíveis constrangimentos à saída da A8

Relacionados

O trânsito está cortado a partir desta terça-feira, e por 70 dias, no ramo C do nó da Autoestrada 28 da Póvoa de Varzim, no sentido norte-sul, devido a obras de reabilitação da passagem agrícola, anunciou a autarquia.

De acordo com a Câmara do distrito do Porto, o corte de trânsito naquele nó, direção Viana do Castelo/Póvoa, deve-se à empreitada que a Infraestruturas de Portugal (IP) irá realizar no início da Avenida do Mar.

O município alerta para possíveis constrangimentos de trânsito à saída da A28 para a Póvoa de Varzim devido ao corte.

Continue a ler esta notícia

Relacionados

Parlamento Europeu dá luz verde a novas cartas que possibilitam condução aos 17 anos

Passe Ferroviário representou mais de 13 milhões de euros de receita para CP no primeiro ano 

Homem de 84 anos morre em colisão com três viaturas em Famalicão

Mais Vistos

Comer a casca dos kiwis ajuda a resolver um problema de saúde - mas não aqueça os kiwis

Ontem às 20:50
1

GNR trava fugitivos a tiro na Costa da Caparica

Hoje às 12:30
2

Tornado mortal nos arredores de Paris: um morto, quatro feridos graves e um rasto de destruição

Hoje às 12:16
3

Filha de José Manuel Anes fez publicações nas redes sociais a descrever o que tinha feito ao pai

Hoje às 10:23
4

Parlamento Europeu dá luz verde a novas cartas que possibilitam condução aos 17 anos

Há 3h e 30min
5

Eurodreams: conheça a chave desta segunda-feira

Ontem às 20:09
6

Xadrez: grande mestre Daniel Naroditsky morre aos 29 anos

Ontem às 23:20
7
00:30

As imagens da perseguição aos fugitivos da Costa de Caparica

Hoje às 12:49
8

Tem 101 anos e trabalha seis dias por semana: "Se me reformasse, morreria"

Ontem às 14:13
9
13:55

"Nas Costas dos Outros": até onde vai a tolerância à amamentação em público?

Ontem às 22:18
10
01:24

Há novas regras para os certificados de aforro. Saiba tudo o que vai mudar

Ontem às 15:43
11
00:56

Filha de José Manuel Anes é a principal suspeita do esfaqueamento

Há 3h e 46min
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

GNR trava fugitivos a tiro na Costa da Caparica

Hoje às 12:30
06:38

O que leva uma mãe a abandonar um filho? "Entregar para adoção é um ato de amor motivado pelo desespero"

Hoje às 10:00

Tornado deixa um morto e rasto de destruição nos arredores de Paris

Hoje às 12:16
00:56

Filha de José Manuel Anes é a principal suspeita do esfaqueamento

Há 3h e 46min

Parlamento Europeu dá luz verde a novas cartas que possibilitam condução aos 17 anos

Há 3h e 30min

Membro de extrema direita detido pela PJ por ameaças de morte a jornalista brasileira

Hoje às 12:56
01:44

Cabo que rompeu não cumpria especificações: as conclusões do relatório preliminar do GPIAAF do acidente no Elevador da Glória

Há 3h e 46min

Luto no xadrez mundial: Daniel Naroditsky morre aos 29 anos

Ontem às 23:20

Tem 101 anos e trabalha seis dias por semana: "Se me reformasse, morreria"

Ontem às 14:13