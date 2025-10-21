Trânsito cortado 70 dias em nó da A28 na Póvoa de Varzim

Homem de 84 anos morre em colisão com três viaturas em Famalicão

Passe Ferroviário representou mais de 13 milhões de euros de receita para CP no primeiro ano

Parlamento Europeu dá luz verde a novas cartas que possibilitam condução aos 17 anos

O trânsito está cortado a partir desta terça-feira, e por 70 dias, no ramo C do nó da Autoestrada 28 da Póvoa de Varzim, no sentido norte-sul, devido a obras de reabilitação da passagem agrícola, anunciou a autarquia.

De acordo com a Câmara do distrito do Porto, o corte de trânsito naquele nó, direção Viana do Castelo/Póvoa, deve-se à empreitada que a Infraestruturas de Portugal (IP) irá realizar no início da Avenida do Mar.

O município alerta para possíveis constrangimentos de trânsito à saída da A28 para a Póvoa de Varzim devido ao corte.