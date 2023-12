Desde 2008 que não havia tantos carros nas estradas portuguesas. Segundo o Jornal de Notícias, apesar do aumento das portagens e dos combustíveis, há cada vez mais pessoas a utilizar o automóvel.

Dados do Instituto da Mobilidade e dos Transportes mostram que 2023 vai superar 2008 uma vez que, entre janeiro e setembro deste ano, registou-se um aumento de 10% na circulação nas autoestradas. Ou seja, circularam diariamente e em média 22.095 veículos nas autoestradas portuguesas nos primeiros nove meses doa no.

As vias de acesso a Lisboa e ao Porto são as que registam mais movimento, com o IC19 e a VCI a serem as mais concorridas, respetivamente. Por outro lado, o IC16, que liga Agualva-Cacém e Alcabideche (distrito de Lisboa), registou uma quebra de tráfego, com menos mil veículos por dia.