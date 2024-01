Há cada vez mais estrangeiros a serem tratados nos hospitais do SNS

Há milhares de estrangeiros a ser atendidos nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS), não só nas urgências, mas também nas consultas, internamento e tratamentos em hospital de dia, avança o Jornal de Notícias.

Segundo o jornal diário, a maioria dos utentes são do Brasil, mas há também cidadãos da Nova Zelândia, Uzbequistão, Gabão, Bangladesh, Nepal ou das Ilhas Virgens Americanas a receber tratamento em Portugal.

De Norte a Sul do país, as nacionalidades variam, mas o aumento de estrangeiros é registado em quase todas as Unidades Locais de Saúde (ULS) e os administradores hospitalares avançam que o aumento da procura pode criar dificuldades e o que mais preocupa, segundo o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares é se o financiamento - calculado com base nos censos - vai cobrir as despesas com os estrangeiros.

Ao jornal, a Direção Executiva do SNS garante que “o dinheiro vai seguir o doente” para não prejudicar as ULS.