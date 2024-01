Alteração ao regulamento faz estudantes perderem bolsa se viverem com avós ou tios

Uma alteração ao regulamento do Ensino Superior está a fazer com que estudantes universitários percam as bolsas e tenham de devolver o dinheiro recebido até então no caso de viverem com avós ou com os tios, avança o Jornal de Notícias.

O alerta vem da Associação Académica de Coimbra (AAC) que explica que o regulamento foi alterado em julho para aumentar o limiar de elegibilidade e os valores e passou a incluir a palavra “ou” num artigo do regulamento de atribuição dos apoios.

Isso levou a que os rendimentos dos familiares passem a ser somados aos do agregado (“pessoas que com ele vivam em comunhão de mesa, habitação e/ou rendimento”) o que exclui os alunos das bolsas.

Com a alteração ao regulamento, há já vários estudantes que viram ser-lhes retirado as bolsas e que acabaram por ter de devolver a totalidade do dinheiro recebido no corrente ano letivo. A AAC vai enviar pedidos de audiências a todos os grupos parlamentares para tentar que os partidos se comprometam a alterar o artigo na próxima legislatura.