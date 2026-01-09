Parar Ozempic e Wegovy pode levar ao reganho total de peso em 18 meses - TVI

Parar Ozempic e Wegovy pode levar ao reganho total de peso em 18 meses

  • Agência Lusa
  • AM
  • Há 3h e 10min
Wegovy (Novo Nordisk/CNN)

Um estudo britânico conclui que o peso regressa quatro vezes mais rápido após a interrupção de medicamentos para obesidade do que depois de parar uma dieta e exercício, alertando para as limitações do uso isolado destes tratamentos

Um amplo estudo britânico concluiu que, quando os tratamentos para a obesidade são interrompidos, o aumento de peso ocorre quatro vezes mais rápido do que após a interrupção de uma dieta e de um programa de exercício.

A investigação publicada na quinta-feira destacou os efeitos negativos da perda de peso inicial significativa, bem como as limitações do uso isolado de medicamentos.

A nova geração de tratamentos para a diabetes e obesidade, que potencia a ação de uma hormona que afeta a secreção de insulina (GLP-1, abreviatura de peptídeo semelhante à glicose-1) e, de forma mais abrangente, a sensação de saciedade, tornou-se extremamente popular nos últimos anos nos países mais desenvolvidos.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) chegou a incluí-la na sua lista de medicamentos essenciais em setembro, além de ter solicitado versões genéricas mais acessíveis para as populações dos países em desenvolvimento.

Estes tratamentos demonstraram, nomeadamente, ajudar as pessoas a perder entre 15% e 20% do seu peso corporal.

"Tudo isto parece uma boa notícia", observou Susan Jebb, especialista em nutrição em saúde pública da Universidade de Oxford e coautora do novo estudo publicado na revista médica BMJ.

Mas dados recentes sugerem que "cerca de metade das pessoas interrompe o uso destes medicamentos no espaço de um ano", destacou numa conferência de imprensa.

Isto pode ser explicado pelos efeitos secundários comuns, como náuseas, ou pelos custos muito elevados, que podem ultrapassar os 1.000 dólares por mês para alguns doentes nos Estados Unidos — embora os preços tenham começado a diminuir para outros.

Depois de analisarem 37 estudos sobre a interrupção de vários tratamentos para a perda de peso, os investigadores descobriram que os participantes recuperaram cerca de 0,4 kg por mês.

Seis dos ensaios clínicos focaram-se na semaglutida, o princípio ativo do Ozempic, indicado para a diabetes tipo 2, e no medicamento para a obesidade Wegovy, da gigante farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, bem como na tirzepatida, utilizada no Mounjaro, da Eli Lilly.

Durante a utilização destes dois medicamentos, os participantes destes ensaios perderam, em média, quase 15 quilos.

Após interromperem o tratamento, recuperaram 10 quilos num ano — o período de seguimento mais longo para estes medicamentos relativamente novos.

E, de acordo com uma projeção dos investigadores, os doentes voltarão ao seu peso inicial em média em 18 meses.

Os indicadores cardiovasculares, incluindo a pressão arterial e os níveis de colesterol, voltaram aos níveis originais após 1,4 anos.

Enquanto isso, aqueles que seguiram programas combinando dieta e exercício, sem medicação, perderam significativamente menos peso. Mas demoraram, em média, quatro anos a recuperar o peso perdido.

Regra geral, "uma perda de peso significativa tende a levar a uma recuperação de peso mais rápida", explicou Sam West, autor principal do estudo, da Universidade de Oxford.

Mas o aumento de peso é, de acordo com uma análise separada, "sistematicamente mais rápido após o uso de medicamentos, independentemente da perda de peso inicial", acrescentou.

Uma possível explicação é que as pessoas que aprenderam a comer de forma mais saudável e a fazer mais exercício continuam a fazê-lo mesmo quando recuperam o peso.

Embora os medicamentos GLP-1 "sejam uma ferramenta verdadeiramente valiosa no tratamento da obesidade, a obesidade é uma doença crónica e recorrente", salientou Susan Jebb.

E "pode-se esperar que estes tratamentos precisem de ser continuados durante toda a vida, como os medicamentos para a hipertensão".

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

05:56

Há passos a seguir para se proteger do frio: "o nariz é a base" das infeções e os cotonetes "não são boa ideia"

Ontem às 09:55
1
09:53

"A nossa política externa envergonha-me. Tenho vergonha": Miguel Sousa Tavares critica declarações de Rangel sobre ataque dos EUA à Venezuela

Ontem às 22:52
2
03:12

Esteve de baixa mais de 30 dias no ano passado? Saiba como pode ter direito a "prestações compensatórias"

6 jan, 09:30
3

Morreu a atriz Elisa Lisboa

Há 1h e 0min
4
01:52

Sem matéria-prima e com salários em atraso: Sicasal declarada insolvente, 260 trabalhadores em risco

Ontem às 13:57
5
02:57

PSP encontra empregada de Miguel Arruda vestida dos pés à cabeça com roupa furtada no aeroporto

Ontem às 21:23
6
00:57

"Para terminar, uma boa notícia": piloto de helicóptero de emergência médica impede tragédia na Catalunha

7 jan, 23:15
7
01:47

A TVI foi à casa onde Nicolás Maduro passava férias na infância e foi isto que encontrou

Ontem às 22:44
8
01:25

Para terminar, uma boa notícia: um extraordinário avanço da IA que promete transformar as viagens de carro

Ontem às 22:52
9
01:36

"Atiraram na cara dela! Mataram a minha vizinha!": polícia de imigração nos EUA mata mulher com três filhos e desencadeia onda de protestos

Ontem às 22:51
10

Criança de seis anos internada com queimaduras após alerta da escola em Loures

5 jan, 14:16
11
01:46

Jovem de 19 anos que agrediu outro rapaz com duas catanas sai em liberdade

7 jan, 23:08
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

PSP encontra empregada de Miguel Arruda vestida dos pés à cabeça com roupa furtada no aeroporto

Ontem às 20:29

Tracking poll, dia 4: Ventura ultrapassa Seguro e está à frente entre os cinco em empate técnico

Ontem às 19:32
00:49

Marcelo exige esclarecimentos sobre mortes por falta de socorro. E quer isso "o mais rápido possível"

Ontem às 21:01

Idosa morre após espera por socorro na Quinta do Conde: ambulância demorou 40 minutos - estava a 35 quilómetros

Ontem às 11:13
00:59

Bombeiros avisam: "Ambulâncias não podem continuar a ficar retidas nos hospitais por falta de macas"

Ontem às 13:35
03:31

Leva o telemóvel para a casa de banho e demora longos minutos? Saiba que pode ter um problema de saúde

Ontem às 22:47
01:21

Vai comprar casa e não tem a certeza se tem licença de utilização? Há uma proposta para mudar a lei

Ontem às 13:56
02:24

Manifestantes baleados no Parlamento: PSP abre inquérito sobre uso excessivo de força

Ontem às 13:58
02:27

Há quem queira tirar as plantas e as flores desta rua do Porto: e isso é "uma tristeza muito grande"

Ontem às 14:20
05:56

Frio, infeções e um erro comum: o que nunca deve fazer no inverno

Ontem às 09:55
01:52

Sem matéria-prima e com salários em atraso: Sicasal declarada insolvente

Ontem às 13:57

O que se sabe sobre a morte de Maycon Douglas após o desaparecimento na Nazaré

7 jan, 15:27