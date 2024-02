Doença que afeta pelo menos uma em cada dez mulheres está associada a declínio cognitivo, revela estudo

A síndrome dos ovários poliquísticos, designada por SOP, é conhecida há muito tempo pelos seus sintomas, como a falta de menstruação ou o excesso de pêlos no corpo. Agora, uma nova investigação revelou outro efeito potencial: disfunção cognitiva numa fase posterior da vida.

O relatório científico "é um dos poucos estudos a investigar o funcionamento cognitivo e os resultados cerebrais em mulheres na meia-idade", explicou Pauline Maki, professora e diretora do Programa de Pesquisa em Saúde Mental da Mulher da Universidade de Illinois em Chicago, por e-mail. Maki não esteve envolvida no novo estudo, publicado pela primeira vez na revista Neurology.

A síndrome dos ovários poliquísticos refere-se a sintomas relacionados com um desequilíbrio hormonal em pessoas designadas do sexo feminino à nascença. Os sinais reveladores podem incluir "alterações do ciclo menstrual, alterações da pele, como aumento dos pêlos faciais e corporais e acne, crescimentos anormais nos ovários e infertilidade", de acordo com o Instituto Nacional de Saúde Infantil e Desenvolvimento Humano Eunice Kennedy Shriver.

Esta doença crónica atinge cerca de 8% a 13% das mulheres e raparigas em idade reprodutiva em todo o mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, mas cerca de 70% podem estar a sofrer de SOP sem terem sido diagnosticadas.

O novo estudo envolveu 907 participantes do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos no início do estudo, que foram seguidas durante 30 anos. As participantes no estudo realizaram testes de memória, capacidades verbais, atenção e velocidade de processamento. No teste de atenção, as 66 pessoas com SOP obtiveram uma pontuação média cerca de 11% mais baixa do que as participantes sem a doença. As pessoas com a doença também obtiveram resultados mais baixos nas avaliações da memória e das capacidades verbais.

"Embora a SOP tenha sido associada a doenças metabólicas, como a obesidade e a diabetes, que podem levar a problemas cardíacos, sabe-se menos sobre a forma como esta doença afeta a saúde do cérebro", afirmou Heather G. Huddleston, diretora da clínica e do programa de investigação da SOP da Universidade da Califórnia em São Francisco, num comunicado de imprensa. Huddleston é a primeira autora do estudo agora publicado.

"Os nossos resultados sugerem que as pessoas com esta doença têm menos memória e capacidade de raciocínio e alterações cerebrais subtis na meia-idade. Isto pode afetar uma pessoa a vários níveis, incluindo a qualidade de vida, o sucesso na carreira e a segurança financeira."

Os autores do estudo também descobriram, através de exames ao cérebro, que, em comparação com as pessoas sem SOP, 25 pessoas com a doença tinham a massa branca em pior estado, o que pode ser um indicador do envelhecimento do cérebro. A massa branca é constituída por fibras nervosas agrupadas e ajuda a coordenar a comunicação entre as diferentes regiões do cérebro.

As descobertas destacam "potenciais vulnerabilidades cognitivas em mulheres com SOP, embora seja importante saber que se trata de fraquezas cognitivas, não de deficiências", explicou Maki. "Por outras palavras, as mulheres com SOP têm um desempenho pior do que as outras mulheres nestes testes, mas não estão a ter um desempenho deficiente."

Investigação precoce mas preocupante

De acordo com especialistas, várias limitações do estudo significam que as suas conclusões devem ser interpretadas com cuidado.

Por um lado, o estudo mostrou uma associação entre SOP e declínio cognitivo, mas não provou que a condição causa declínio cognitivo, afirmaram os autores. Em segundo lugar, o que constituiu um diagnóstico de SOP não foi a opinião de um médico, mas os níveis de andrógenos e as recordações dos participantes sobre os seus sintomas. Os níveis elevados de andrógenos são uma das principais caraterísticas da SOP que os médicos devem procurar durante o processo de diagnóstico.

"Essencialmente, o que podemos estar a ver aqui é o que acontece quando a SOP não é tratada", afirmou Mateja Perović, uma estudante de doutoramento no departamento de psicologia da Universidade de Toronto, por e-mail. "Isso é importante para que qualquer leitor preocupado tenha em mente. Se estiverem a gerir os seus sintomas de SOP, já estão a fazer muito para proteger a sua saúde cerebral no futuro."

A endocrinologista Wiebke Arlt, que não esteve envolvida no estudo, manifestou preocupações quanto aos critérios de diagnóstico dos investigadores.

A síndrome dos ovários poliquísticos "foi diagnosticada segundo critérios pouco habituais, por exemplo, a presença de andrógenos acima do percentil 75 do intervalo de referência", afirmou Arlt, diretora do Instituto de Ciências Clínicas do Imperial College de Londres, por e-mail. "Normalmente, isto seria acima do percentil 95 do intervalo de referência".

Dadas estas limitações, é necessária investigação adicional para confirmar os resultados e determinar como estas alterações ocorrem, explicou Huddleston, "incluindo a análise das eventuais mudanças que as pessoas podem fazer para reduzir as suas hipóteses de ter problemas de pensamento e de memória".

Mas, por enquanto, alguns especialistas têm pelo menos ideias preliminares sobre os processos potenciais por detrás da ligação entre a SOP e o declínio cognitivo.

No entanto, "o mecanismo por detrás do envelhecimento cognitivo acelerado é que as anomalias metabólicas - resistência à insulina, inflamação, tolerância à glicose diminuída - afetam não só os vasos sanguíneos e o coração, mas todos os órgãos, incluindo o cérebro", referiu a Dra. Katherine Sherif, professora de medicina na Universidade Thomas Jefferson, em Filadélfia, que não esteve envolvida no estudo, via e-mail.

A genética também pode desempenhar um papel nas ligações entre a SOP e o declínio cognitivo, segundo o Dr. Ricardo Azziz, professor de obstetrícia e ginecologia na Universidade do Alabama em Birmingham, que não esteve envolvido na investigação.

Gerir a SOP e a saúde do cérebro

Atualmente, não existe uma cura para a SOP, mas existem tratamentos e mudanças no estilo de vida que podem ajudar a gerir os sintomas.

"Todos nós queremos ter um cérebro saudável no final da vida para que seja resistente a doenças do envelhecimento como a doença de Alzheimer", referiu Maki. "Por isso, as mulheres com SOP devem manter a saúde do cérebro ao controlar os diabetes, fazer exercício físico, controlar a tensão arterial, manter os níveis de colesterol num intervalo saudável e, talvez (se) futuras investigações confirmarem estes resultados, manter os níveis de andrógenos num intervalo normal à medida que envelhecem."

Sherif concorda com estes argumentos. "À maioria das raparigas e mulheres é receitada a pílula anticoncecional e é-lhes dito para 'perderem peso'", afirmou, mas tratar agressivamente os distúrbios metabólicos é a melhor forma de gerir a SOP e prevenir o declínio cognitivo.

Outros tratamentos importantes incluem melhorar a qualidade do sono e a força muscular, e falar com o médico sobre quaisquer medicamentos ou suplementos que possam ser úteis, acrescentou.