Uma equipa de cientistas do Centro Médico da Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, diz que está a dar passos largos na reversão da surdez através da regeneração de células ciliadas da cóclea (parte do ouvido interno). Estas são as células primárias que detetam ondas sonoras e que não foram, até agora, capazes de ser regeneradas depois de danificadas ou perdidas.

Publicado na revista científica Frontiers in Cellular Neuroscience, os autores do estudo dizem que começam a perceber como é que a ativação do gene ERBB2 - que, por consequência, ativa o crescimento de novas células ciliadas - está a acontecer e que, por isso, estão perto de identificar os mecanismos que podem levar à regeneração destas células, que comummente se danificam e perdem capacidade de forma progressiva, sobretudo por parte de pessoas que lidam diariamente com o ruído, como trabalhadores da construção civil e músicos.

Através da sequenciação de RNA - ácido ribonucleico, que intervém, por exemplo, na descodificação durante a tradução de proteínas e na regulação e expressão de genes - de célula única em ratos pequenos de laboratório, foi possível aos investigadores compararem as células que tinham e as que não tinham o gene ERBB2 e concluíram que a sua presença promove o desenvolvimento de células-tronco iniciando a expressão de múltiplas proteínas, incluindo aquelas que estão presentes nas células ciliadas, como a SPP1, “uma proteína que sinaliza através do recetor CD44”, lê-se no site da universidade.

Esse recetor CD44 “é conhecido por estar presente nas células de suporte da cóclea” e, continua a publicação, “este aumento na resposta celular promoveu mitose [processo de divisão de célula viva, mantendo o número de cromossomas] nas células de suporte, um evento chave para a regeneração”.

Quando verificamos este processo em ratos adultos, conseguimos mostrar que a expressão de ERBB2 impulsionava a expressão da proteína de SPP1, necessária para ativar CD44 e desenvolver novas células ciliadas”, disse Dorota Piekna-Przybylska, autora do estudo.

Deste modo, dizem os investigadores, “a perda auditiva causada pela morte das células ciliadas cocleares (HCs) pode ser restaurada com a regeneração das células de suporte (CSs) por desdiferenciação e proliferação, como observado em aves”.

Apesar dos avanços, os cientistas dizem que mais estudos são necessários para perceber se esta reversão pode ou não acontecer em humanos e qual o grau de eficácia que poderá ter.