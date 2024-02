Atingem baixos níveis de bem-estar e procuram "comprimido mágico". Há um "novo normal" nos EUA

De acordo com um novo relatório sobre a perceção de bem-estar dos americanos, há mais republicanos que afirmam ter tido mais dificuldades em "prosperar" no ano passado do que os seus opositores democratas.

O partido que detém a Casa Branca "tem uma influência direta sobre a forma como as pessoas pensam que a sua vida está a decorrer, o que é fascinante, mas é um padrão consistente", afirma Dan Witters, diretor de investigação do Índice Nacional de Saúde e Bem-Estar da Gallup.

O indicador foi criado em 2008, com a realização de inquéritos a adultos nos Estados Unidos para elaborar relatórios regulares sobre o bem-estar, os comportamentos e as atitudes da população. Categoriza as experiências das pessoas como "prósperas", "em dificuldades" ou "em sofrimento", com base na forma como classificam a sua vida atual numa escala de um a 10, bem como no que preveem para daqui a cinco anos.

"As pessoas que avaliam a sua vida atual com um sete ou mais e a antecipam para daqui a cinco anos com um oito ou mais são classificadas como prósperas", refere o relatório.

Os dados de 2023 publicados no dia 18 de janeiro descobriram que, em geral, a percentagem de pessoas nos Estados Unidos que se consideram prósperas estava em declínio em 2023 - com 52,1% a cair nesta categoria, em comparação com 55,5% em 2021 e 52,8% em 2022. Os resultados baseiam-se num inquérito respondido por mais de 6.000 adultos nos 50 estados de 30 de novembro a 8 de dezembro.

Os investigadores observaram diferenças ao longo das linhas políticas. A percentagem de democratas que se consideravam prósperos era baixa na segunda metade de 2020 - 45,5% em comparação com 60,1% dos republicanos. Mas o número de republicanos prósperos continuou a diminuir drasticamente nos três anos seguintes para 51,7%, enquanto os democratas prósperos aumentaram no ano seguinte e se mantiveram em cerca de 55%.

No entanto, a queda do número de republicanos que se dizem prósperos não coincidiu exatamente com o momento em que o presidente Joe Biden assumiu o cargo, o que os investigadores suspeitam que possa ter a ver com outros fatores.

"Reconhecemos que o lançamento da vacina da covid-19 e a reabertura económica generalizada a ela associada que ocorreu em 2021 deram um impulso à forma como os republicanos pensavam e avaliavam as suas vidas", disse Witters. "Isto manteve as suas classificações de vida boas e altas, apesar de Trump não estar no poder mas Biden estar”.

Um "novo normal" de baixo bem-estar

Em geral, o número de pessoas nos Estados Unidos que avaliam as suas vidas de forma suficientemente elevada para serem consideradas prósperas foi baixo em 2023, em comparação com a maioria dos anos anteriores – o que deu continuidade a uma tendência dececionante a que o relatório chama de "novo normal".

"Penso que é uma combinação de muitas coisas sistémicas", disse Cynthia Ackrill, uma antiga médica de cuidados primários e agora especialista em controlo do stress. "Toda a gente está à procura deste comprimido mágico que vai mudar os sentimentos de baixo bem-estar e do que realmente precisamos é de uma mudança nas nossas expectativas e nos nossos comportamentos".

Os únicos outros períodos classificados como menos prósperos do que 2023 ocorreram durante os anos da Grande Recessão (2008-2009) e do primeiro surto da pandemia da covid-19 (2020), de acordo com os dados.

Dan Witters diz que, normalmente, a taxa de prosperidade das pessoas acompanha de perto o desempenho da economia. Em 2023, os EUA registaram um ano de bom crescimento do emprego, dos níveis recorde da bolsa de valores e dos bons salários, apesar de a inflação continuar a ser um problema, acrescentou.

"No entanto, o índice de prosperidade continua a ser muito baixo. É uma espécie de queda", afirma Witters. "O facto de os melhores indicadores económicos não estarem a ajudar a aumentar essa taxa para mais de 55% mostra que há outras coisas a acontecer que estão a atirar areia para as engrenagens desta taxa de prosperidade".

Quando as pessoas se veem como prósperas

Os investigadores dispõem de bons dados sobre os fatores sistémicos e pessoais que influenciam a perceção que as pessoas têm do seu desempenho, afirma Witters. E o dinheiro também é importante.

"Do ponto de vista demográfico, a taxa de prosperidade vai aumentar com a idade e com o rendimento", diz. A falta de civismo no discurso político pode também estar a afetar os sentimentos de bem-estar social das pessoas, acrescentou Witters.

Mas o bem-estar também é influenciado pela forma como as pessoas organizam as suas vidas, por exemplo do quanto gostam do que fazem todos os dias. "Onde quer que se encontre na trajetória de vida como estudante, trabalhador, reformado, pai ou mãe que fica em casa ou gestor doméstico, será que se adapta naturalmente bem ao seu trabalho? Gostam da vossa vida?", pergunta.

Outro fator para as pessoas com maior probabilidade de prosperar é o facto de terem a oportunidade de aprender coisas novas e interessantes. Ter alguém na sua vida que se preocupe com a sua saúde e bem-estar também é importante, juntamente com a capacidade de utilizar os seus pontos fortes naturais, afirma Witters.

O que está sob o nosso controlo - e o que não está

Os fatores que afetam o bem-estar, tal como as alterações climáticas, as tragédias globais e a economia, podem estar fora do controlo de uma pessoa, mas Cynthia Ackrill diz que é possível fazer certas coisas para se tomar as rédeas da prosperidade da própria vida.

Quando essas questões sistémicas parecem esmagadoras, Ackrill diz que olha para tal como um sinal para abandonar o que está fora do seu controlo. É importante fazê-lo para "me manter alerta e para poder tomar decisões mais racionais", afirma.

Não há uma solução rápida para os grandes problemas que afetam os sistemas e as culturas, diz, acrescentando que arranjar soluções para problemas que se desenvolveram durante um longo período pode demorar algum tempo.

É importante aprender que as ferramentas podem ajudar a chegar a um ponto em que se possa tomar boas decisões com base nos valores e objetivos a longo prazo, diz Ackrill. E também é importante ter compaixão por si mesmo quando não se está no seu melhor. "A culpa e a vergonha agravam a situação", afirma. "Não vamos duplicar o stress".