As Forças Armadas norte-americanas abateram este sábado o balão de vigilância chinês detetado no leste do país sobre o Oceano Atlântico, avança a CNN Internacional.

De acordo com fonte oficial da Casa Branca, o presidente Joe Biden deu luz verde ao abate do balão, com aviões de combate, horas depois de ter garantido à CNN Internacional que os EUA estavam "a tratar" do assunto.

Momentos antes, a Autoridade Federal de Aviação (FAA) já tinha anunciado a suspensão temporária dos voos civis de três aeroportos - o de Wilmington, na Carolina do Norte, e o de Charleston e Myrtle Beach, na Carolina do Sul.

Na quinta-feira, o Pentágono anunciou que tinha detetado um grande aeróstato sobre os EUA, e disse não ter dúvidas de que vinha da China e estava a ser utilizado para fins de espionagem.

Por sua vez, Pequim disse tratar-se de um dirigível civil utilizado principalmente para a investigação meteorológica que se tinha desviado "muito do curso planeado" devido ao vento.

Já na sexta-feira, os Estados Unidos anunciaram ter sido detetado um segundo balão a sobrevoar a América Latina. A informação foi avançada pelo Pentágono, que não especificou a localização exata.

O caso levou ao adiamento da visita do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, à China, supostamente para ultrapassar as tensões entre os dois países em questões como Taiwan, direitos humanos, reivindicações da China na Ásia, Coreia do Norte, guerra russa contra a Ucrânia, política comercial e alterações climáticas.