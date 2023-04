O Supremo Tribunal norte-americano decidiu na sexta-feira que a pílula abortiva "mifepristone" permanecerá amplamente disponível no país, pelo menos enquanto se desenrola a batalha legal em torno da mesma, atrasando o potencial fim abrupto do fármaco.

A decisão surge em resposta a um pedido de emergência do Governo de Biden para bloquear as decisões de um juiz federal no Texas, que limitavam severamente o acesso ao medicamento, mesmo em alguns estados onde o aborto continua legal.

A pílula teve o seu uso aprovado nos Estados Unidos da América (EUA) desde 2000 e mais de cinco milhões de pessoas já a usaram. A mifepristona é usada em combinação com uma segunda droga, o misoprostol, em mais da metade de todos os abortos no país.