Biden considera Xi Jinping "ditador" após concordarem manter abertas linhas de comunicação

O presidente norte-americano saudou, na quarta-feira, poder falar com o homólogo chinês "direta e imediatamente" em caso de crise, apesar de ter considerado Xi Jinping "um ditador".

No final de uma reunião entre ambos, na Califórnia, Joe Biden disse que os dois líderes concordaram em "manter abertas as linhas de comunicação".

"Concordámos que cada um de nós podia pegar no telefone, ligar diretamente e ser ouvido imediatamente”, salientou Biden, na conferência de imprensa no final do encontro.

O presidente norte-americano admitiu que as negociações com o homólogo chinês foram "das discussões mais construtivas e produtivas" que alguma vez tiveram.

Questionado sobre se confia em Xi, Biden disse: "Confie, mas verifique, como diz o velho ditado. É onde estou", descrevendo a relação entre as duas potências como competitiva.

“Eu conheço o homem, conheço o seu 'modus operandi', olhei-o nos olhos – temos divergências. Ele tem uma visão diferente da minha sobre muitas coisas, mas tem sido honesto. Não quero dizer que seja bom, melhor, indiferente, apenas direto”, considerou.

Contudo, apesar da aparente evolução da relação entre ambos, após a reunião de mais de quatro horas, Biden continuou a considerar o homólogo chinês "um ditador".

Já a terminar a conferência de imprensa, uma jornalista perguntou ao chefe de Estado se ainda considerava Xi "um ditador".

"Ele é um ditador no sentido de que é um homem que lidera um país que é comunista", disse Biden, acrescentando que o Governo chinês “é totalmente diferente" do norte-americano.

Numa angariação de fundos para a campanha para as eleições de 2024, em junho passado, Biden chamou pela primeira vez Xi de "ditador", o que causou grande agitação no gigante asiático.

Na reunião de quarta-feira, à margem do fórum da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), os dois líderes concordaram em trabalhar em conjunto para reduzir a produção ilícita de fentanil, retomar as comunicações militares, iniciar um diálogo intergovernamental sobre inteligência artificial e acrescentar voos diretos entre os dois países.

Sobre a polémica questão de Taiwan, uma fonte de tensão entre Washington e Pequim, Biden disse que deixou "claro não esperar qualquer interferência” nas próximas eleições presidenciais de Taiwan, agendadas para janeiro.

O presidente frisou o compromisso com a política de "Uma Só China".

"Reiterei o que disse desde que me tornei Presidente, e o que todos os presidentes anteriores disseram recentemente: mantemos um acordo de que existe uma política de 'Uma China'", disse Biden, acrescentando que "isso não vai mudar".

Presidente chinês pede construção de “mais pontes” com EUA

O presidente chinês apelou para a construção de “mais pontes” com os Estados Unidos, num jantar com empresários norte-americanos em São Francisco, no qual participaram Elon Musk e Tim Cook, entre outros.

Xi Jinping participou no evento, depois de uma reunião, horas antes, com o homólogo norte-americano, Joe Biden, para tentar estabilizar os laços e evitar que a relação, cada vez mais competitiva, resulte num conflito aberto.

“Temos de construir mais pontes e pavimentar mais estradas para que os povos dos dois países interajam. Não devemos erguer barreiras (...)”, afirmou o líder chinês, citado pela agência de notícias oficial chinesa Xinhua.