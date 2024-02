Biden aplica sanções contra colonos israelitas que exercem "violência extremista" na Cisjordânia. Netanyahu lamenta, ministro fala em "mentira antissemita"

Ativos financeiros bloqueados e cidadãos impedidos de entrar nos Estados Unidos. Estas são as primeiras sanções dos Estados Unidos que surgem de uma ordem executiva assinada pelo presidente Joe Biden contra a violência exercida pelos colonos israelitas na Cisjordânia.

O Departamento de Estado dos EUA anunciou esta quinta-feira a primeira ronda de sanções, confirmando uma nota da Casa Branca.

Numa declaração de quinta-feira, o secretário de Estado, Antony Blinken, afirmou que "Israel tem de fazer mais para pôr termo à violência contra civis na Cisjordânia e responsabilizar os seus autores".

Extremist violence against civilians is unacceptable. The United States is taking additional steps to address violence in the West Bank, which undermines the interests of both Palestinians and Israelis.