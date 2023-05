Um homem passou 29 anos na prisão por uma violação que não cometeu. A sobrevivente acabou por ajudar na sua libertação

Depois de passar 29 anos na prisão pela violação da sua enteada, um homem de Nova Orleães está em liberdade graças à ajuda do Ministério Público local e ao testemunho da própria vítima, que insiste há 20 anos que ele não é o homem que a violou.

Patrick Brown foi condenado por violar a sua enteada de 6 anos em 1994, depois de se ter declarado inocente num julgamento em que a vítima não testemunhou – em vez disso, os adultos testemunharam "o que pensavam que ela tinha dito", de acordo com um comunicado do Gabinete do Procurador da região de Orleães.

Desde 2002, a enteada pediu repetidamente ao gabinete do procurador, sob governos anteriores, que analisasse o caso e processasse o verdadeiro autor do crime, diz o comunicado.

A Divisão de Direitos Civis da Procuradoria abriu uma investigação ao caso apresentado pela vítima, verificou que as provas corroboravam o seu relato e pediu ao tribunal que retificasse o caso, segundo o comunicado.

"Os advogados da Divisão dos Direitos Civis de Orleães são os únicos procuradores com quem trabalhei no Louisiana que levam verdadeiramente a sério a exortação de «fazer justiça» – como o prova o facto de terem ouvido a vítima neste caso da primeira vez que ela se manifestou, em vez de a ignorarem como os seus antecessores fizeram durante mais de 20 anos", disse Kelly Orians à CNN. Orians dirige a Clínica de Saída de Prisão e Reinserção Comunitária da Faculdade de Direito da Universidade da Virgínia, que representou Brown na audiência de segunda-feira.

"Embora a decisão certa tenha sido tomada na segunda-feira, e haja motivos para comemorar, ela nunca compensará a dor, a perda e o trauma que Brown, a sua enteada e a sua família sofreram nas últimas três décadas ", acrescentou.

A chefe da Divisão de Direitos Civis, Emily Maw, disse estar "esperançosa de que isto seja visto como um desfecho para a vítima e que ela, e o Sr. Brown, possam avançar na cura".

"Esta vítima sofreu não só o trauma profundo de uma agressão sexual infantil, mas também o trauma de saber que o homem errado esteve preso durante quase três décadas, enquanto o homem que a violou saiu em liberdade", disse Maw.

Brown foi libertado da prisão na segunda-feira, imediatamente após a decisão do tribunal distrital criminal, proferida pelo juiz Calvin Johnson, de anular a sua condenação. A vítima esteve presente e testemunhou, de acordo com o comunicado e os registos do tribunal.

"O Estado está a analisar ativamente a viabilidade das acusações contra o verdadeiro autor do crime", disse o procurador distrital de Orleães, Jason Williams, em comunicado à CNN. "Dizer mais sobre isso neste momento não seria prudente, pois poderia comprometer o caso."

Williams criou a divisão de direitos civis em parte para "analisar casos de condenações injustas e sentenças excessivas", lê-se na página web do seu gabinete. A divisão interveio em 284 casos desde 2021, ostentando uma poupança estimada de 266 milhões de dólares do dinheiro dos contribuintes em prisões perpétuas, de acordo com o escritório do procurador.

"Escutar e ouvir verdadeiramente os sobreviventes de agressões sexuais é uma prioridade máxima deste gabinete", afirmou Williams no comunicado. "É de partir o coração saber que esta mulher foi dispensada e ignorada, por mais inconveniente que fosse a sua verdade, quando tudo o que ela queria era que o verdadeiro agressor fosse responsabilizado."

Orleães tem mais 7,92 exonerações per capita do que a média nacional – a taxa per capita mais elevada entre as regiões administrativas norte-americanas com mais de 300 mil habitantes, de acordo com o Registo Nacional de Exonerações.

Um relatório de 2022 do registo diz que os americanos negros inocentes têm sete vezes mais probabilidades do que os americanos brancos de serem falsamente condenados por crimes graves.

Um esforço para anular estas condenações injustas em todo o país levou à criação de unidades como a divisão de direitos civis da região de Orleães, dedicada à prevenção e reparação de falsas condenações. O Registo Nacional de Exonerações registou 44 unidades deste tipo em todo o país com exonerações recorde em Junho de 2022.

"Ser progressista e reconhecer os pecados do passado afeta diretamente a segurança pública atual", disse Williams no comunicado. "Quando alguém é condenado injustamente, não é apenas uma injustiça para a pessoa que vê anos da sua vida serem roubados, mas é uma injustiça para a vítima e o povo de Nova Orleães porque o verdadeiro perpetrador é deixado na nossa comunidade para prejudicar os outros."