Fechada num carro e com um papel a dizer “ajudem-me”. Eis como esta criança conseguiu escapar a um raptor

Foi num parque de estacionamento em Long Beach, Los Angeles, que, esta segunda-feira, um grupo de pessoas viram uma menina dentro de um carro a levantar um papel. A mensagem fê-los parar: “Ajudem-me”, lia-se.

A criança, de 13 anos, estava fechada na viatura que se encontrava num parque de estacionamento e a forma como se comportava denunciava que algo não estava certo: “A menina estava visivelmente emocionada e angustiada”, disse a polícia em comunicado, cita a Associated Press.

As autoridades foram de imediato chamadas ao local e uma pequena investigação permitiu logo perceber o porquê do pedido de ajuda: a menina tinha sido sequestrada por Steven Robert Sablan, de 61 anos, que acabou por ser detido na quinta-feira. O homem está a ser acusado de sequestro de uma menor e de envolvimento sexual com ela, tendo já um cadastro policial: foi condenado por roubo com arma em 1979, roubo com arma e furto em 1985 e posse de substâncias controladas em 2016.

A menor, cuja identidade não foi revelada, terá sido raptada a 6 de julho, depois de ter sido ameaçada com uma arma de fogo por Sablan, conta a agência de notícias, que revela ainda que a criança estava sozinha nesse preciso momento porque se dirigia para a casa de uma amiga com o objetivo de despedir-se dela, pois iria mudar-se para a Austrália. No entanto, a mãe apenas comunicou o desaparecimento da filha no dia seguinte.

Sablan terá obrigado a criança a entrar no carro, onde terá abusado sexualmente dela.

A criança está agora sob custódia do Departamento de Crianças e Serviços Familiares do Condado de Los Angeles.