Ultraconservador Mike Johnson eleito líder da Câmara dos Representantes dos EUA

O republicano Mike Johnson, representante do 4.º distrito da Luisiana, foi eleito esta quarta-feira líder da Câmara dos Representantes após três semanas de caos no Congresso norte-americano.

Johnson recebeu 220 votos, mais três que os 217 de que precisava para ser eleito ‘speaker’, unindo as várias fações que até aqui se mostraram indisponíveis para apoiar um só candidato perante a destituição histórica de Kevin McCarthy, no início de outubro. O congressista vai liderar uma maioria curta numa câmara dividida, com 221 republicanos e 214 democratas, e terá de resolver o problema do orçamento temporário, que expira a 17 de novembro.

Alinhado com a ala mais conservadora da maioria Republicana, o novo líder, de 51 anos, é considerado um aliado feroz de Donald Trump. Liderou a iniciativa assinada por mais de 100 congressistas republicanos em apoio ao processo do Texas que pretendia reverter a vitória de Joe Biden em 2020 e defendeu o ex-presidente durante o ‘impeachment’.

O jornal New York Times descreveu-o, em 2022, como “o mais importante arquiteto das objeções ao Colégio Eleitoral”.

No entanto, não ganhou proeminência nacional, ao contrário do anterior nomeado Jim Jordan, o que o poderá ter ajudado a conseguir unanimidade entre os Republicanos.

Em matérias sociais, Johnson é mais conservador que Kevin McCarthy, mas não criou anticorpos junto dos moderados, sendo considerado menos cáustico e antagonista.

Apesar de não integrar a ala radical Freedom Caucus, defende uma restrição rigorosa do direito ao aborto, a proteção de pessoas que discriminam membros da comunidade LGBTQ+ e introduziu uma proposta de lei que proíbe a discussão de identidade ou orientação sexual em instituições com financiamento federal.

Johnson foi o quarto nomeado para a posição após o falhanço de Jim Jordan e as desistências de Steve Scalise e Tom Emmer, este último após Trump se ter pronunciado contra ele. Emmer foi um dos congressistas que aceitou certificar a eleição de Joe Biden em 2021.

Perante a ameaça de paralisação do governo federal em novembro, Mike Johnson terá de alinhar os congressistas em matéria de pacotes financeiros de ajuda à Ucrânia e a Israel, ambas envolvidas em guerras sem fim à vista.

É vice-líder da maioria Republicana e membro da Comissão Judiciária e da Comissão de Serviços Armados.

O nomeado a ‘speaker’ pelos democratas, Hakeem Jeffries, recebeu 209 votos.