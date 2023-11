Como um mosteiro do século XI recuperou artefactos dos EUA - e pelo meio descobriu um tesouro

Escondidos sob anos de sujidade e fuligem nas salas de armazenamento, centenas de objectos religiosos preciosos foram redescobertos num mosteiro na capital do Nepal, Katmandu. Coroas douradas usadas por sacerdotes budistas, auréolas que outrora adornavam estátuas de divindades e mini estupas oferecidas pela comunidade local estão entre as antiguidades há muito perdidas que agora se encontram em exposição no Itumbaha, um dos mais antigos "viharas" [mosteiro budista] da cidade, uma forma primitiva de mosteiro budista.

A história da redescoberta dos objectos estende-se muito para lá do labirinto de santuários, pátios e colunas ornamentadas que se erguem no local desde o século XI. Até ao início deste ano, duas das esculturas encontravam-se a mais de oito mil quilómetros de distância, no Museu de Arte Rubin , especializado em arte dos Himalaias, e no Metropolitan Museum of Art, ambos em Nova Iorque.

Tal como muitos dos locais religiosos do Nepal, Itumbaha não é alheia ao roubo e pilhagem das suas relíquias e arquitetura. As autoridades nepalesas estimam que cerca de 80% dos artefactos religiosos do país tenham sido roubados e vendidos no mercado negro desde a década de 1980. À medida que os museus digitalizam as suas colecções e as disponibilizam publicamente em linha, são feitos mais pedidos de devolução de objectos pilhados em todo o mundo.

Uma escultura religiosa do século XIV (em cima) que foi devolvida a Itumbaha pelo Museu de Arte Rubin de Nova Iorque. Pranab Joshi/Cortesia Itumbaha

Por entre os crescentes apelos para que os museus ocidentais repatriem o património cultural roubado, o Met anunciou em 2022 que ia devolver a Itumbaha uma escultura de madeira do Século XIII de um templo de uma "salabhinka", um espírito semi-divino. No início desse ano, o Rubin repatriou duas esculturas de madeira nepalesas - uma originária do mosteiro e a outra de um complexo de templos próximo - que os seus investigadores acreditam terem sido saqueadas.

Mas, para os líderes de Itumbaha, o processo de recuperação destes objectos não se limitou a resolver a injustiça histórica. O processo desencadeou um diálogo que concretizou um sonho de longa data: um novo museu, no terreno do mosteiro, para pesquisar e catalogar os seus mais de 500 artefactos. Inaugurado no final de julho, ele exibe atualmente cerca de 150 das obras, que abrangem seis séculos, e conta a história do saque de antiguidades no Nepal. Os restantes objectos permanecem armazenados.

A escultura regressou à sua localização original no mosteiro. Pranab Joshi/Curadoria Itumbaha

Rastos de papel e fotografias

Há muito que se sabe que Itumbaha alberga artefactos de valor incalculável, mas localizá-los e inventariá-los nunca foi uma prioridade para o mosteiro sem dinheiro. Quando o World Monument Fund, uma organização privada sem fins lucrativos dedicada à preservação do património cultural, iniciou os trabalhos de reconstrução do local, há quase duas décadas, os membros do vihara depararam-se com muitos objectos "enterrados em camadas de pó, sujidade, lama e areia", disse Swosti Rajbhandari Kayastha, museólogo e professor da Universidade Budista de Lumbini, que foi encarregado de montar o museu.

Alguns dos objectos em exposição já eram conhecidos - como uma coroa de ouro usada pelo fundador do vihara, Keshchandra, e uma porta dourada cerimonial através da qual se diz que uma deusa passou uma espada sagrada aos reis nepaleses nas suas coroações, dando-lhes força para governar. Mas outros, como as coroas, halos e stupas acima mencionados, foram descobertas surpreendentes, uma vez que a maior parte dos objectos definhou em armazéns cobertos por espessas camadas de pó, praticamente esquecidos.

Uma coroa de prata é uma das cinco redescobertas em Itumbaha. Pranab Joshi/Curadoria Itumbaha

Os registos são cruciais para a proteção e preservação do património cultural. Sem documentação e fotografias que os colocassem no local, os itens saqueados encontrados nos museus dos EUA poderiam nunca ter sido devolvidos a Itumbaha. Assim, depois de completar a sua própria investigação, o museu Rubin ofereceu financiamento e conhecimentos - a pedido dos líderes monásticos - para ajudar o vihara a criar o seu próprio museu.

"Esperamos que, através desta colaboração, possamos criar uma maior sensibilização para a importância cultural das colecções históricas guardadas em instituições religiosas como a nossa e para a necessidade de as documentar e proteger", afirmou Pragya Ji, presidente da Ithum Conservation Society, que cuida do vihara, num comunicado em que anunciou a sua parceria com o Rubin.

Numa entrevista telefónica à CNN, o diretor executivo do Museu Rubin, Jorrit Britschgi, afirmou: "É muito importante para prevenir futuros roubos poder dizer: 'Oiça, isto estava na coleção da casa a partir desta data'". O Rubin está atualmente a redobrar os esforços para identificar outros artigos da sua coleção com proveniência questionável, acrescentou.

Roubo nos Himalaias

Roshan Mishra, membro fundador da organização sem fins lucrativos Nepal Heritage Recovery Campaign (NHRC), afirmou que muitas relíquias foram saqueadas e retiradas do Nepal depois de o país ter começado a receber visitantes estrangeiros (o Nepal era um reino hermético, fechado a estrangeiros, até à queda da dinastia Rana em 1951) e de o mercado global de arte ter começado a valorizar as suas elaboradas esculturas e estátuas.

Esculturas intrincadas e bronzes em exposição no exterior de um dos edifícios do mosteiro. Pranab Joshi/Cortesia Itumbaha

"Nos anos 60 e 70, o Nepal estava simplesmente aberto. Ninguém estava sequer a pensar... que (as representações de) deuses e deusas seriam roubadas um dia", disse Mishra. "Faziam apenas parte da cultura, da comunidade; eram quase como as árvores, os arbustos, os animais e nós."

Nas décadas que se seguiram, a proteção do património passou para segundo plano no meio da agitação política e de uma prolongada guerra civil. Mas agora, com o regresso de uma relativa estabilidade desde o fim da guerra em 2006, os nepaleses estão a olhar com mais atenção para os objectos que desapareceram.

Organizações como a NHRC têm estado na linha da frente dos esforços para identificar objectos retirados de locais religiosos em todo o país. A organização sem fins lucrativos tem ajudado a identificar (muitas vezes com base em fotografias e dicas publicadas numa página anónima do Facebook, Lost Arts of Nepal) dezenas de objectos que acredita pertencerem ao país, alguns dos quais já foram recuperados.

Para a NHRC, repatriar objectos não é apenas reconstruir as colecções do Nepal - é devolver os deuses ao povo e restaurar rituais que outrora faziam parte da vida quotidiana. Muitas cerimónias e festivais centrados em certas relíquias deixaram de ser realizados quando estas foram roubadas, pondo fim a tradições antigas, disse Mishra.

Vista aérea de um dos pátios de Itumbaha, onde se realizam as cerimónias. Pranab Joshi/Cortesia Itumbaha

O grupo tem agora um elemento de urgência, uma vez que muitos dos objectos desaparecidos foram levados há várias décadas. "É muito provável que a próxima geração de pessoas esqueça facilmente os rituais", disse Mishra.

Pelo povo, para o povo

Neste espírito, o novo museu de Itumbaha espera mostrar como os artefactos religiosos podem ser apresentados como património vivo. Sendo um espaço comunitário onde todos os dias se realizam ritos e rituais religiosos, é um museu "aberto" em que os objectos históricos são por vezes utilizados pelos membros do vihara. Os sinos são tocados em cerimónias, por exemplo, e num festival realizado em agosto as relíquias foram levadas para os pátios, onde os habitantes locais puderam tocá-las e examiná-las. É um pouco diferente da maior parte dos museus do mundo, onde os objectos valiosos são colocados em caixas de vidro com temperatura e humidade controladas, sob alta segurança.

Embora isto possa levar ao desgaste ou mesmo à eventual destruição de objectos preciosos, a abordagem do museu reflecte a ideia de que os artefactos fazem parte da vida - e podem mesmo ter vida própria. "Temos de permitir que estes objectos vivam e morram com dignidade", afirmou Mishra. "No espaço de um mosteiro, ou de um templo, estão constantemente a ser tocados, certo? Reza-se, faz-se o ritual à volta deles... não é preciso pensar em conservação e preservação quando eles desempenham uma tradição viva".

"Cabe inteiramente à comunidade decidir o que fazer com estes objectos e, na maioria das vezes, são devolvidos ao templo e aos santuários e serão venerados", acrescentou.

Os artefactos devolvidos pelo Met e pelo Rubin foram agora restaurados nos seus locais originais e fazem novamente parte da arquitetura de Itumbaha.

A comunidade de Itumbaha participa na cerimónia de inauguração. Pranab Joshi/Courtesy Itumbaha

Segundo Kayastha, o projeto reuniu pessoas de várias gerações para decifrar a utilidade de alguns dos objectos redescobertos. Desenterrou memórias e reavivou o interesse na história e nas tradições de Itumbaha e dos seus devotos budistas Newar - algo que anteriormente se tinha revelado um desafio, acrescentou.

"Para muitos dos objectos, até a comunidade perdeu o conhecimento (das suas funções)", disse Kayastha. "Tiveram de fazer quatro ou cinco telefonemas diferentes a pessoas diferentes para perguntar: 'Como se chama esta coisa? Para que é que servia?'".

O museu, disse ela, será sempre um trabalho em curso - um centro de investigação aberto para partilhar conhecimentos e reavivar conhecimentos perdidos. "Nada é definitivo, nada é a verdade completa, há mais a acrescentar ao longo do tempo", afirmou.

Devolver os nossos deuses

Nem todos ficaram satisfeitos com o papel da Rubin no financiamento do projeto. Os ativistas do património nepalês protestaram contra a abertura do museu Itumbaha em julho, acusando o Rubin de utilizar a colaboração para lavar a sua imagem pública e desviar os apelos para examinar a proveniência de outros objectos da sua coleção.

Os manifestantes exibiam cartazes com os seguintes dizeres "Digam não à invasão cultural", "Rubin, pára de branquear" e "Rubin, devolve os nossos deuses".

Numa carta aberta ao diretor do Rubin, o presidente da NHRC, Riddhi Baba Pradhan, saudou a colaboração, mas advertiu que a exposição "não pode ser uma forma de gerar uma boa vontade descabida nem de desviar a atenção da responsabilidade dos coleccionadores e museus estrangeiros na questão dos objectos roubados do património do Vale de Katmandu e do Nepal em geral".

Sinos de bronze pendurados no teto, enquanto duas mulheres observam durante a inauguração do novo museu de Itumbaha. Pranab Joshi/Curadoria Itumbaha

Pradhan também apelou ao museu Rubin para ajudar a acabar com o mercado de objectos culturais roubados, que, segundo ela, "requer curadores empenhados em investigar, denunciar e repatriar".

Entretanto, Roshan Mishra, membro do NHRC, sugeriu que os museus ocidentais contratassem artesãos locais no Nepal e noutros locais para criarem réplicas autênticas que pudessem ser expostas em vez dos objectos roubados. Ao fazê-lo, estariam a "limpar" as suas colecções e a apoiar artistas e culturas vivas, acrescentou. Apelou também a que mais museus criassem processos para identificar e repatriar objectos.

"Não temos de nomear e envergonhar as instituições (com objectos potencialmente roubados nas suas colecções) nas redes sociais", disse Mishra, acrescentando: "Podemos ter uma conversa... podemos descobrir como fazer com que estas coisas aconteçam".