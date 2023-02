A força aérea dos Estados Unidos da América abateu um novo objeto voador não identificado que sobrevoava o Lago Huron, entre o Michigan e Ontário, de acordo com o congressista norte-americano Jack Bergman.

O membro do congresso, recorreu às redes sociais para informar que foi contactado pelo Departamento da Defesa americano, que lhe garantiu que o objeto voador não identificado foi “descomissionado” numa “ação decisiva” dos pilotos norte-americanos.

“Os militares dos EUA descomissionaram outro “objeto” sobre o Lago Huron. Eu aprecio a ação decisiva de nossos pilotos de caça. O povo americano merece muito mais respostas do que aquelas que nós temos de momento”, afirmou Jack Bergman.

I’ve been in contact with DOD regarding operations across the Great Lakes region today.



The US military has decommissioned another “object” over Lake Huron.



I appreciate the decisive action by our fighter pilots.



The American people deserve far more answers than we have.