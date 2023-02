Um homem foi detido em Ocala, no Estado norte-americano da Florida, depois das autoridades terem apreendido na sua residência mais de 220.000 imagens impressas de pornografia infantil, em caixas com um peso de 1.180 quilos.

O gabinete do Xerife do condado de Marino divulgou esta segunda-feira que Paul Zittel, de 72 anos, foi detido e enfrenta "25 acusações de posse de pornografia infantil".

A mesma fonte adiantou que o suspeito guardava o material fotográfico em caixas ou empilhado no seu quarto, noticiou a agência Efe.

Os agentes apreenderam ainda uma impressora “com sinais de uso intenso”, um computador e um dispositivo de armazenamento de imagens digitais.

Zittel foi levado sob custódia e transferido para uma prisão do condado, com uma fiança fixada em 250.000 dólares (cerca de 237.000 euros).

A investigação começou em janeiro, quando um detetive recebeu informações sobre a presença na Internet de vários arquivos que continham "material de pedofilia".

Durante as buscas domiciliárias, os detetives "localizaram inúmeras fotografias impressas de pornografia infantil que estavam dispostas em grandes pilhas e caixas por todo o quarto", destacou o gabinete do Xerife no comunicado.