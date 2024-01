Ministro ucraniano Dmytro Kuleba elogia Trump: "É alguém com quem se pode trabalhar, só é preciso saber como"

Dmytro Kuleba, ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, elogiou o antigo presidente dos EUA Donald Trump durante um evento realizado em Kiev.

"Trump é percecionado por causa das suas ações, diria eu, ultracarismáticas, da sua reputação e das suas frases. Mas quem é que vendeu a primeira arma americana à Ucrânia? O presidente Trump, com os Javelin. Quem iniciou o programa para dar à Ucrânia os seus primeiros navios de guerra, os barcos Island e Mark-VI, gratuitamente? Trump. Quem é que lutou contra o gasoduto Nord Stream 2 e impôs sanções ao famoso, mas agora esquecido, navio Fortuna, que construiu o gasoduto? Foi Trump", afirmou Kuleba, citado pelo jornal Ukrainska Pravda.

"Portanto, Trump é um homem com quem se pode trabalhar, só é preciso saber como trabalhar com ele. Se chegar às eleições e as ganhar, vai ser completamente diferente do presidente Joe Biden, a quem estamos extremamente gratos por tudo. Há muitos 'ses', mas a Ucrânia não deve ter medo de nada, nem de eleições, nem de políticos atuais ou futuros", concluiu.