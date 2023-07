Ator de Euphoria morre aos 25 anos

O jovem ator Angus Cloud, conhecido pelo seu papel na série da HBO Euphoria, foi encontrado sem vida em casa, anunciou um membro da família à CNN Internacional, esta segunda-feira. Tinha 25 anos.

“É com o coração mais pesado que tivemos de dizer adeus a um ser humano incrível hoje. Como artista, amigo, irmão e filho, Angus foi especial para todos nós de muitas maneiras. Na semana passada, ele enterrou o pai e lutou intensamente com essa perda. O único consolo que temos é saber que Angus agora está reunido com seu pai, que era seu melhor amigo. Angus foi aberto sobre sua batalha contra a saúde mental e esperamos que sua morte possa ser um lembrete para os outros de que eles não estão sozinhos e não devem lutar sozinhos em silêncio”, escreveram.

A causa da morte do ator ainda não foi apurada.

Na conta oficial da série, foi publicada uma nota de pesar em memória de Angus Cloud. "Ele era imensamente talentoso e uma parte adorada da HBO e da família Euphoria", pode ler-se na publicação.

We are incredibly saddened to learn of the passing of Angus Cloud. He was immensely talented and a beloved part of the HBO and Euphoria family. We extend our deepest condolences to his friends and family during this difficult time. pic.twitter.com/PLqkz5Rshc