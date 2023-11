EuroDreams ou Euromilhões. Em qual dos jogos tenho mais chances de ganhar?

Desde que o Euromilhões se estreou em Portugal, em 2004, 77 primeiros prémios já foram atribuídos em Portugal. O último dos quais a 3 de novembro, num sorteio que voltou a deixar um excêntrico no país. Agora, e com o lançamento de um novo jogo de apostas, os portugueses têm nova possibilidade de tentar mudar a vida.

O EuroDreams, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), é a maior lotaria europeia desde o lançamento do Euromilhões. Ambos os jogos têm como objetivo uma recompensa monetária bastante elevada, o que leva muitas pessoas pela Europa fora a tentarem a sorte. Mas qual será o jogo considerado mais fácil? E que diferenças existem entre o Euromilhões e o mais recente EuroDreams?

Há quem considere o EuroDreams a versão mais simplificada do Euromilhões, até porque tem menos números à escolha. Ou seja, enquanto o Euromilhões tem diversas hipóteses entre 1 a 50, o EuroDreams tem apenas possibilidades de 1 a 40. Ainda que no EuroDreams tenha de selecionar seis números e no Euromilhões somente cinco, não se esqueça que há menos possibilidades em jogo e, por isso, maior probabilidade de acertar.

Relativamente às estrelas, no caso do Euromilhões o apostador pode selecionar duas estrelas entre 1 e 12. No mais recente jogo de apostas é pedida apenas uma estrela de 1 a 5, ou como o EuroDreams lhe chama: "número de sonho".

Mas se há uma particularidade que difere o EuroDreams do Euromilhões é como é atribuído o prémio. Para contornar os problemas aditivos que se observaram na sociedade portuguesa na sequência de um estudo da Universidade do Minho que revelou que cerca de 100 mil portugueses têm problemas de jogo com as raspadinhas, o EuroDreams segue outro padrão. O prémio não é instantâneo e é entregue às prestações, em mensalidades durante 30 anos. Isto porque foi possível perceber que a população é viciada em jogos que tenham um prémio rápido e imediato.

E as semelhanças entre ambos os jogos? Assim como o Euromilhões, a nova lotaria também tem o custo de 2,50 euros por aposta. Os sorteios do EuroDreams são realizados semanalmente, como o Euromilhões, todas as segundas e quintas-feiras, para eleger aleatoriamente os números vencedores.

Existem oito países que participam nas duas lotarias: Portugal, Espanha, França, Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Áustria, Suíça e Luxemburgo, conforme a organização da Française des Jeux, a mesma operadora do Euromilhões.

Analisando apenas as estatísticas, e sendo altamente improvável ganhar qualquer um dos prémios, é possível verificar que o EuroDreams leva ligeira vantagem. Com efeito, e de acordo com os dados disponibilizados pela SCML, existe uma possibilidade de 0,000005% de ganhar o primeiro prémio da nova lotaria. Uma probabilidade que baixa para 0,0000007% no caso do Euromilhões.

No caso do EuroDreams a Santa Casa acrescenta que existe uma possibilidade em cada 4,66 vezes de sair um prémio.

EuroDreams (Dirk Waem/Getty Images)

Perguntas e respostas sobre a nova lotaria EuroDreams

Quem pode apostar?

Todos os jogadores devem ter 18 anos ou mais anos para participarem no sorteio do EuroDreams.

Qual é o formato do jogo?

O apostador tem de escolher seis números principais entre 1 e 40 e um número de sonho entre 1 e 5. Cada aposta simples custa 2,50 euros. Assim como acontece com o Euromilhões, o jogador deve completar o boletim do EuroDreams com a utilização de cruzes (X).

Quando acontece o sorteio?

O sorteio ocorre todas as segundas e quintas-feiras entre as 21:00 e as 22:00, para não coincidir com os dias do Euromilhões, que sai às terças e sextas-feiras às 20:00.

Quais são os prémios?

O primeiro prémio do EuroDreams são 20 mil euros mensais ao longo de 30 anos, num acumulado de 7,2 milhões de euros. O segundo prémio são dois mil euros mensais durante cinco anos, num total que dá 120 mil euros.

E se o vencedor morrer?

Se o apostador falecer antes do pagamento total do prémio, o valor passa a ser entregue aos seus herdeiros.

Quanto é que o Estado vai arrecadar com o novo jogo?

Para os prémios superiores a cinco mil euros, o Estado vai ganhar 20% em imposto de selo. Cerca de 2% das receitas destinam-se à Santa Casa da Misericórdia.

Onde é que posso solicitar o prémio?

Se o prémio for inferior a cinco mil euros, são pagos em qualquer mediador dos Jogos Santa Casa. Os valores superiores a este devem ser reivindicados no Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (DJSCML).

Os valores iguais ou inferiores a 150 euros devem ser entregues automaticamente ao vencedor. Se o montante for superior a 150 euros e inferior a dois mil euros, o pagamento é realizado por transferência bancária. No caso de o prémio ser superior a dois mil euros e inferior a cinco mil euros, o montante será também mediante transferência bancária, mas apenas depois de ser verificada a identificação do vencedor.