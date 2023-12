Portugal supera França e Espanha nas vendas do Eurodreams e apostam quase 400 mil euros por dia

Dado como morto, vencedor de 120.000€ no primeiro sorteio Eurodreams quer fazer um anúncio: "Estou vivo"

Os portugueses gastaram quase 400 mil euros por dia no Eurodreams, o novo jogo da sorte da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, superando França e Espanha nas apostas logo no primeiro mês de comercialização.

De acordo com o Jornal de Notícias desta quarta-feira, Portugal ocupa o terceiro lugar nos países com mais vendas, tendo já sido atribuídos mais de um milhão de prémios em território nacional. Em apenas nove sorteios, a Santa Casa já acumulou 14,8 milhões de euros na venda do jogo e o prémio mais alto pago em Portugal foi de 173,92 euros (o terceiro prémio).

Até ao momento, em Portugal não foi entregue nenhum jackpot em Portugal, prémio que só saiu duas vezes, em França. Já o segundo prémio foi entregue seis vezes.

Dados da Misericórdia citados pelo JN dão conta que as vendas estão "30% acima das estimativas" e que 14,4% são feitas a partir dos canais digitais.