Sorteio do Eurodreams premeia apostador em Portugal pela primeira vez

O sorteio do Eurodreams contemplou esta quinta-feira, pela primeira vez em Portugal, um apostador com o primeiro prémio, no valor de 20 mil euros por mês durante 30 anos (10,8 milhões de euros).

“O sorteio 068/2024 contemplou, pela primeira vez em Portugal, um vencedor com o primeiro prémio, no valor de 20 mil euros por mês, durante 30 anos, tendo a aposta sido registada em Lisboa”, revelou, em comunicado, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SML).

O boletim, registado em Lisboa, foi premiado com a chave 1 – 11 – 16 – 26 – 28 – 40 + 5, correspondentes aos “seis números mais número de sonho”.

Num sorteio em que nenhum apostador alcançou o segundo prémio (2.000 euros por mês durante cinco anos), foram ainda contempladas com o terceiro prémio, no valor de 112,46 euros, 18 apostas registadas em Portugal.

O Eurodreams é um jogo de apostas mútuas europeu, explorado em Portugal pela SCML, desde novembro de 2023, no qual os apostadores prognosticam o resultado de um “sorteio de seis números em 40 possíveis” de uma “grelha de números, combinado com o acerto de um número, em cinco possíveis, da grelha ‘número de sonho’”, explica o site da SCML.