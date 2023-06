Portugueses são dos que mais temem não conseguir pagar a casa

Segundo um inquérito da Eurofound (Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho), perto de 10% das famílias portuguesas receiam não conseguir pagar a casa onde vivem num espaço de três meses, avança o Jornal de Negócios (acesso pago). Este é dos piores resultados entre os países da União Europeia.

É de notar também que 59% das famílias portuguesas que responderam a este inquérito — cuja informação foi recolhida entre abril e setembro do ano passado — dizem que será “muito improvável” terem de sair da casa onde vivem por dificuldades no pagamento da renda ou do crédito à habitação — o quarto valor mais baixo.



No que diz respeito às despesas correntes da casa (água, gás, impostos e taxas, etc), cerca de um quinto dos portugueses acredita que pode vir a ter dificuldades nos três meses seguintes. Mesmo assim, mais de metade (55%) sinaliza que existe baixa probabilidade em ter problemas para acomodar estes gastos.