Primeiro prémio do Euromilhões saiu em Portugal

O primeiro prémio do Euromilhões, no valor de mais de 67 milhões de euros, ficou em Portugal. Segundo a Santa Casa, a aposta foi registada "no distrito do Porto".

O apostador não receberá os 67 milhões, uma vez que "os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto de selo, à taxa legal de 20%". Assim, vencedor arrecadará quase 54 milhões de euros.

O comunicado da Santa Casa recorda que, "no último ano", houve dois primeiros prémios para Portugal e que, com o vencedor do sorteio desta terça-feira, "são já 76 os primeiros prémios que ficaram no nosso país", desde o lançamento do concurso, em 2004.